Elon Musk, Kendisini Eleştiren Ünlü Ekonomiste ‘Aptal’ Dedi

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin arkasındaki isim olan Elon Musk, kendisine insanları zorla çalıştırdığı ve işlerini ellerinden almakla tehdit ettiği yönünde suçlamalar yönelten ünlü ekonomist Robert Reich'e 'aptal' dedi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamalarda Tesla’nın San Francisco kenti yakınlarındaki Alameda’da bulunan üretim fabrikasını açmak istediğini duyurmuştu. Fabrikayı kısıtlı bir şekilde açacaklarını söyleyen Musk’a karşın Alameda yerel yönetimi, fabrikanın kapalı kalması gerektiğine karar vermişti.

Yaşanan olaylar üzerine eski ABD Çalışma Sekreteri Robert Reich, Elon Musk’a insanları zorla çalıştırdığı ve işlerini ellerinden almakla tehdit ettiği yönünde suçlamalarda bulundu. Bu sözler üzerine sinirlenen ünlü milyarder, Robert Reich’e yanıt olarak Rusça “Aptal” dedi.

‘Üzgünüm, sıkıcı aptal demek istedim’

Neden cevabını Rusça yazdığı bilinmeyen Musk, daha sonraki tweetinde İngilizce olarak “Üzgünüm” ve bir sonraki tweetindeyse yine İngilizce ve Rusça karışık olarak “Sıkıcı aptal demek istedim” ifadelerini kullandı.

Musk’ın bu cevabının ardından kimileri ünlü ismi eleştirirken kimileriyse ona destek verdi. Musk’ın haklı olduğunu söyleyen birçok kişiyse onun bir “kahraman” olduğunu öne sürdü. İşte Twitter kullanıcılarından Musk’a gelen bazı yanıtlar:

“Git. Kaliforniya sensiz iyi olacak. Böyle bir platformun var ve onunla yapmayı seçtiğin şey bu. Git.”

“6 aylık 100 milyar dolar ortalamadan 700 milyon dolar aldın. Neden sadece çalışanların güvenli hâle gelene kadar çalışmaması için para ödemiyorsun?”

“Başkaları cesaret edemezken içinden gelerek konuştuğun için teşekkürler Elon. Bunun için bir bedel ödeyeceksin. Yine de bunu yapma azmin için teşekkür ederim.”

“Elon, bir kahraman.”

ABD’deki ana Tesla fabrikasının kapalı kalmasına karar verilmişti:

Tesla’nın Alameda’da bulunan ana fabrikasında 10 binden fazla işçi çalışıyordu. Kaliforniya eyaletinde yer alan fabrikanın açılmasına izin gelmeyince Musk, fabrikanın bulunduğu Alameda ilçesine dava açacağını belirtirken fabrikanın Teksas eyaletine taşınması için girişimlerde bulunacaklarının da altını çizdi.

ABD’de uygulanan sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin anayasaya aykırı ve fasitçe olduğunu defalarca kez vurgulayan ünlü milyarder, Tesla’nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıdaysa gündem olan şu açıklamalara imza atmıştı:

“İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika’ya getiren ya da Amerika’yı inşa ettiği değerlere aykırı.”

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmayı seven Elon Musk’ın bu açıklamaları bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Peki, siz ünlü milyarderin bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.