Elon Musk’ın Robotlara İlişkin Tahminleri Oldukça Korkutucu

Modern teknolojiyi en çok kullanan girişimcilerden biri olan Elon Musk, söz konusu robotlar olduğunda o kadar da ‘fütürist’ değil. Musk, yapay zekalı robot sürülerinin insanlığın gördüğü en büyük tehditlerden biri olduğunu söylüyor.

Pek çok önemli projenin altında imzası bulunan girişimci Elon Musk, yapay zekanın gelişme hızı konusunda korkuya kapılmış durumda. Musk, Twitter’da konuyla ilgili çekincelerini ve korkularını dile getirdi. Musk’ın bu düşüncelerini tetikleyen ise Boston Dynamics’in atletik robotları oldu.

Elon Musk, tweetlerinde “Eğer gelişmiş (temel seviyenin üstündeki robotlar) sosyal medyayı etkilemek için hala kullanılmadıysa bile yakında kullanılacaktır. Anonim bot sürüleri daha yakından incelenmeli. Her şey hızla değişiyor, bir şeyler oluyor.” dedi. SpaceX CEO’su, sık sık robotlar ve yapay zekanın insanlığa tehdit oluşturacağı görüşünü paylaşıyor.

Elon Musk, 2017 yılında da yine bir Boston Dynamics videosu üzerine Twitter’da açıklamalar yapmış ve bunun daha bir şey olmadığını, gelecekte hareket hızlarından dolayı üstlerinde stoboskop (uçakların da üzerinde bulunan, yanıp sönen ve yer belli etmeye yarayan ışık) kullanılması gerekeceğini söylemişti. Musk’a göre robotlar da gıda, ilaçlar, uçaklar ve arabalar gibi sıkı kontrollere ihtiyaç duyan bir alan.

Elon Musk, 2014 yılında katıldığı bir seminerde de yapay zeka ve gelecekte oluşturabileceği tehditleri dile getirmişti. Musk, “Bence yapay zeka konusunda çok dikkatli olmalıyız” demişti.