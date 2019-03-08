SpaceX CEO’su Elon Musk, Rus Roket Mühendisliğini Övdü

ABD’li uzay aracı üreticisi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Rusya’nın roket mühendisliğini “mükemmel” olarak tanımladı ve Rusya’nın roket motorlarını övdü.

SpaceX CEO’su Elon Musk’ın en bilinen özellikleri arasında uzaya olan tutkusu yer alıyor. Hayatını muhtemelen Mars’ta noktalayacağını söyleyecek kadar kendini adamış olan Musk, dünyadaki uzay çalışmalarını da yakından takip ediyor.

Musk, Twitter’da “Rusya mükemmel roket mühendisliğine & şu anda uçan en iyi motora sahip. Yeni Angara roketlerinin tekrar kullanılabilir versiyonu harika olurdu.” açıklamasında bulundu.

Musk bu tweeti Ars Technica’da yayınlanan bir makaleye karşılık olarak yazdı. Makalenin konusu, Rusya’nın yakın zamanda gerçekleşen Crew Dragon uçuşuna ve aracın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na verdiği tepkiydi.

SpaceX CEO’su daha önce de Rusya’nın RD-180 likit yakıtlı roket motoru hakkında yorumlar yapmıştı. Bu roket, Birleşik Devletler Atlas V roketine ilk aşamada güç vermesi için kullanılmıştı.

Crew Dragon’un insansız görevi geçtiğimiz günlerde başladı. Araç, uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlandı.

Angara ailesindeki roketler, Sovyetler Birliği yıkıldığından bu yana alt yörüngeye çıkabilen ilk Rus roketleri olarak öne çıkıyor. Daha çevre dostu olan bu roketler 2 ila 40 ton arasında yük taşıyabiliyor. 2018 Ağustos’unda Rus Uzay Ajansı Roscosmos’un başındaki isim olan Dmitry Rogozin, üçüncü Angara roketinin bu yıl içinde fırlatılacağını söylemişti.