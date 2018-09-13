Elon Musk, Şimdi de Klimalara Biraz Zeka Katmayı Planlıyor

Projeleri dur durak bilmek Elon Musk, şimdi de klimaları biraz zekileştirmeyi planlıyor. Akıllı ev projesi ile enerji tasarrufu ve güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan Musk, bu sefer de klimalarda enerji tasarrufu sağlamak istiyor.

Tesla’nın sansasyonel CEO’su Elon Musk, Tesla’ya bağlı bir akıllı klima geliştireceklerine dair sinyaller verdi. Musk’ın yeni hedefi öyle inanılmaz bir teknoloji harikası proje değil. Musk'ın amacı, yapay zeka kullanarak eve gelmeden önce gerekli ayarlamaları yapan bir klima üretmek.

Tesla için güneş enerjili fabrikalara ve tüketiciler için küçük güneş paneli kurulumlarına yoğunlaşan Musk, Joe Rogan ile gerçekleştirdiği röportajda akıllı bir klima ihtiyacına değindi. Musk, "Evde ne zaman olacağınızı tahmin etmeli ve daha sonra kullanacağınız odaları biraz zeka ile soğutmalı. 'Dahi' bir evden bahsetmiyoruz, sadece temel şeyler" diyerek klima projesini özetledi.

Musk'ın hayalindeki klima, Tesla aracınıza bağlanacak ve eve varmak üzere olduğunuzda bunu algılayıp, devreye girecek. Bu da kullanılan enerji miktarını azaltacak ve sürekli enerji kullanımı olmadan evde uygun ortamın sağlanmasına imkan tanıyacak. Bunun için mobil uygulamalardan hali hazırda takip edilebilen Tesla araçlarıyla klima arasında bir haberleşme yeteneği getirilmesi yeterli olacak.

Nitekim bu açıklamaların ardından “Akıllı klima mı üreteceksiniz?” sorusuna Musk, “Gelecekteki potansiyel ürünlerle ilgili soruları yanıtlayamıyorum” cevabını verdi. Cevabı kaçamak olsa da oldukça mantıklı. Çünkü hiçbir şirket, özellikle akıllı ev teknolojisi gibi rekabetçi ve büyüyen pazarlarda elini göstermek istemez. Yine de “akıllı ev” konusunda oldukça ilerleme kaydeden Musk’ın, zeka katılmış klimasını ileride duyuracağı şüphesiz.