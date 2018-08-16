Son zamanlarda uyguladığı yaratıcı fikirler ve çalışmalar ile dikkatleri üzerine toplayan Elon Musk, şimdilerde Dodger Stadyumu’na giden yüksek hızlı bir tren yapmayı planlıyor.

Tesla arabalarının ve kurduğu ilgi odağı şirketlerinin yanı sıra Elon Musk, günümüzün en önemli iş adamlarından bir tanesi olarak görülüyor. Farklı tarzdaki ürünleri ve yeni attığı adımları ile gündeme gelen Elon Musk’ın firması Boring Company, trafik sıkıntısına çözüm olarak yeni bir projenin haberlerini veriyor. LA Metro ve Dodger Stadyumu’nun lansmanını duyurmaktan mutlu olduğunu belirten firma, maç günlerinde seyahat süresini azaltacağını ifade etti.

‘Dugout Loop’ adı verilen yer altı nakil sistem, LA (Los Angeles) Metro hattındaki üç istasyondan birine yakın bir terminal ve Dodger Stadyum’un otoparkına kolay ulaşılabilir mesafede, tek şeritli bir tünel olma özelliğini taşıyacak. Yolcuları şehrin merkezine kısa bir sürede ulaştıracak olan araç, yapılan söylemlere göre epey yüksek hızlarda faaliyet gösterecek.

Yolcularını yaklaşık 4 dakika içerisinde Dodger Stadyumu’na ulaştırabilecek olan tünele, çeşitli asansör ve rampalar ile erişim sağlanabilecek. Özel bir kapsül içerisinde olacak yolcular, 241 km/s hızla seyahat edecekler. Tesla Model X platformunda modellendiği belirtilen araca tek seferde 8 ila 16 yolcu binebilecek. Stadyum kapasitesinin büyük bir çoğunluğunu taşıması beklenen yeni teknoloji ürünü, geliştirilmesi sonucu çok daha fazla yük ve kişi taşıyabilecek.

Ulaşımı kolaylaştıran ve aynı zamanda hızlandıran projeler bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda Boring Company’nin Chicago’daki havalimanını şehir merkezine bağlayan bir tünel inşa etmeye koyulduğunu ve mesafeyi 12 dakikaya kadar kısalttığını da söylememizde yarar var. Bu noktada eğer firmanın ve Musk’ın planları aksamadan devam eder ve olay bir sonuca ulaşırsa, Dodger Stadyumu bağlantısı, yolcu taşımacılığı için ilk operasyonel tünel olma özelliğini taşıyacaktır. Konu hakkında konuşan LA yetkilisi Eric Garcetti, ‘Önerilen proje gibi yenilikçi fikirler, yollarımızın tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek ve Dodger Stayumu’nu herkes için daha kolay erişebilecek bir yer haline getirecektir’ ifadelerinde bulundu.