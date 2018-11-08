Falcon 9, BFR Geliştirmelerinde Kullanılacak

SpaceX, insanları uzayda gezintiye çıkaracak olan BFR (Big Falcon Rocket) uçuşa geçmeden önce, Falcon 9'u bir tür mini-BFR'ye dönüştürerek testler yapacak.

SpaceX’in planladığı BFR (Big Falcon Rocket) gerçekten başarılı bir uzay mekiği olacak gibi görünse de şu an uzaya çıkmak için önünde büyük bir yol var. Bu sebeple SpaceX’in kurucusu Elon Musk, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada Falcon 9 roketiyle BFR teknolojilerini test etmeyi planladığını açıkladı.

“SpaceX Teknolojisine Düzenleme: Falcon 9’un ikinci kademesi mini-BFR gemisi olacak şekilde düzenlenecek”

Teknik detaylarla ilgili bir bilgi paylaşılmasa da Musk, SpaceX’in konuya dair projeleri hakkında birkaç ipucu verdi. Düzenlenmiş ve geliştirilmiş roketin sabit bir yüzeye kontrollü bir iniş yapacağını belirtti.

Elon musk ayrıca SpaceX’in BFR için süpersonik iniş testleri yapacağını ve bunun için Teksas'ta çalışmalara başlandığını da belirtti.

Hala yapım aşamasında olan BFR, insanları uzaya taşımadan önce bir süre daha bir takım testlerden geçmeli. Falcon 9’un düzenlenmesi ise bu konu ile ilgili atılmış ilk büyük adım olacak.