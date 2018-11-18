SpaceX, Mars Roketi Tasarımında Büyük Değişikliğe Gidecek

SpaceX'in ve Elon Musk'ın belki de en çok merak edilen projelerinin başında meşhur Mars görevi geliyor ve şirket bu konuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mars'a dair en yakın tarihe planlanmış insanlı yolculukarın hayalini kuran Elon Musk, şirketi SpaceX ile birlikte bu hayali gerçekleştirmek için hayli uğraşıyor. Mars'a gidecek ilk insanı bile belirleyen Musk, 2022'de gerçekleşmesi planlanan insansız uçuşların ardından uzay turizmini başlatmak istiyor.

Bu sebeple tasarlanan ve üzerinde çalışılan Big Falcon Rocket ise hakkında en az detaya sahip olduğumuz SpaceX projesi olabilir. Tabii ki böylesine büyük bir proje için üretilen uzay aracının detaylarının ortalıkta dolaşmasını beklemek saçma olurdu ancak yine de özellikle astronomlar astronomlar ve mühendisler böyle bir aracın detaylarının paylaşılması ve test edilmesi gerektiğini savunuyor.

'SpaceX, artık yeniden kullanım için Falcon 9'un ikinci aşamasını yükseltmeyi planlamıyor. Bunun yerine BFR'yi hızlandırıyor.Yeni tasarım çok heyecan verici! Hoş bir şekilde, mantığa aykırı'

Elon Musk ise konuyla ilgili haberleri kendi tarzında iletmeye devam ediyor; tweet atarak. Gelen son tweet ise BFR'de büyük bir tasarımsal değişiklik olacağını söylüyor. Musk ve SpaceX geçtiğimiz günlerde Falcon 9'un BFR prototipini geliştirmek için kullanılacağını açıklamıştı ve şimdi gelen tasarım değişikliği haberi de bu çalışmaların ilk meyvesi olarak görülüyor. Ancak tabii ki Musk yine herhangi bir detay paylaşmadı ve bu konudaki meraklı bekleyiş devam ediyor.