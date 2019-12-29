Elon Musk'ın Twitter'daki Starship Üretimi Videosu

Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan ve insanları Mars'a götürmeyi amaçlayan yeni nesil uzay aracı projesi Starship'in yapım aşaması, Elon Musk'ın Twitter hesabında paylaşıldı. Musk, aracın prototipine ait kubbenin inşa edilme sürecini videoya çekerek takipçileriyle paylaştı.

Teknoloji girişimcisi, mühendis, SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk sosyal medyayı; özellikle de Twitter'ı en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerden biri. Musk bu özelliği nedeniyle daha önce davalık bile olmuş olsa da genelde yeni proje ve girişimlerini buradan duyuruyor ya da çalışmaları hakkında kısa bilgiler veriyor.

Ünlü girişimci, yakın zamanda Twitter'da bu amaçla bir video paylaşımında bulundu. Bir süredir Starship uzay aracı projesi üzerinde çalışan Musk, uzay aracının baş kısmını oluşturacak kubbenin üretim aşamasını içeren bir video paylaştı. Işıltılı kubbenin üretiminin görüntülendiği video Texas'ta bulunan Boca Chica test alanında kayda alındı. Videoyu kaydeden Musk, videoda üretim sürecinin ne aşamada olduğu bilgisini çok kısa bir şekilde açıkladı: "Hala sürüyor."

İşte test alanında kayda alınan üretim videosu:

Yeni nesil uzay aracı projesinin amacı

SpaceX şirketinin en yeni projelerinden biri olan Starship uzay aracı, insanları ve yükleri Dünya'nın yörüngesine, Ay'a ve hatta Mars'a taşımak amacıyla üretilen yeni nesil bir uzay aracı projesi olarak ortaya çıktı. 2019 yılının başlarında başlanan çalışmaların üzerine yapılan testler 2019 mart ayında yapılmaya başlandı. SpaceX, Starship'i 2021 yılından sonra uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Starship Mk1 spacecraft prototipinin geçtiğimiz kasım ayında Boca Chica test alanında yapılan kriyojenik basınç testinde başarısız olmasının ardından Elon Musk konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalara göre şirket, zarar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyecekti, çünkü bu prototip sadece belli teknolojik özellikleri test etmek amacıyla üretilmişti. Bu açıklamalarına devam ederken Musk, SpaceX şirketinin Mk3 uzay aracı prototipini geliştirmeye devam ettiğini de ifadelerine ekledi.