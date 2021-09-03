Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'da dahil olduğu bir diyalogda önemli bilgiler paylaştı. Musk, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Starlink uydularının yerel uydu istasyonlarına gerek olmadan internet hizmeti sunabileceğini ifade etti.

Elon Musk'ın son yıllarda devrim niteliğinde işlere imza atan şirketi SpaceX'in hızlı ve kesintisiz internet projesi Starlink ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Speedtest tarafından yayınlanan bir raporda ulaştığı hız ile gündeme gelen Starlink, şimdi de bir başka önemli gelişme ile adından söz ettiriyor.

Yeni gündem maddesi, Twitter'da sürekli gündem yaratmayı başaran Musk'tan geldi. Musk, dahil olduğu bir konuşmada Starlink'in uydularının birkaç ay içerisinde yerel uydu istasyonlarına ve altyapıya ihtiyaç duymadan internet hizmeti sağlayabileceğini ifade etti. Musk, bu ifadeleri Afganistan'da mahsur kalan ABD vatandaşları ile iletişim kurmak için Starlink'in gündeme getirildiği bir konuşmaya cevap olarak verdi.

Fırlatılacak yeni uydular arasında lazer bağlantıları olacak;

ABD Ordusu, geçtiğimiz günlerde Afganistan'dan tamamen çekildi. Ancak geride pek çok ABD vatandaşı kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, dönmek isteyen herkesin alınacağını ifade etse de güncel durumda Afganistan'da kalan ABD vatandaşları ve genel olarak 'Afgan ortaklar' ile iletişime geçmede sorunlar olduğu ifade edildi.

Eski bir Donanma istihbarat subayının CNN'de "SpaceX Afganistan'ı Starlink ile doldurursa çok sevinirim, böylece Afgan ortaklarımızla iletişimi sürdürmemizin bir yolu olur'' ifadelerini kullanması üzerine konu Twitter'a taşındı.

Bu haberi Twitter'a taşıyan bir CNBC muhabirinin tweetine yanıt veren Musk, yakında fırlatılacak Starlink uydularının lazer bağlantıları kuracağını, bu sayede yerel uydu istasyonlarına ve altyapıya gerek kalmadan hizmet verebileceğini söyledi.

Musk'ın bahsettiği lazer bağlantısı kurabilen uydular ile ilgili çalışmalar bu yılın başlarında gerçekleşmişti. Ocak ayında gerçekleştirilen bir Starlink fırlatması ile uydular kutup bölgesine yerleştirilmiş, bu uyduların kutuplar gibi yerel uydu bağlantıları ve altyapı olmayan bir bölgede internet hizmeti sunacağı ifade edilmişti. Musk ise önümüzdeki aylarda yapılacak fırlatmalar ile bu ağın genişletileceğini söylemiş oldu.