Elon Musk, Starship Adlı Roketin Kurulumunu Paylaştı

Ortaya çıkardığı ürünlerle övünmeyi seven Elon Musk, deneme uçuşu için hazırlanan Starship'in ilk kurulum fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Twitter üzerinden yeni bir fotoğraf paylaşan 21. yüzyılın en önemli iş adamı ve girişimcilerinden Elon Musk, eskiden BFR (Big Falcon Rocket) olarak adlandırılan Starship adlı süper ağır fırlatma aracının kurulumunu göstermiş oldu. Son derece güçlü bir roket olan Starship, SpaceX’in Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak.

Fakat görselde görmüş olduğunuz roket, yalnızca bir test uçuş roketi. Starship’in yörünge altı versiyonu tamamlandığında roket çok daha uzun ve çok daha pürüzsüz görünecek. Aşağıdaki bağlantıdan Alan Boyle tarafından paylaşılan ve Elon Musk tarafından alıntılanan test sürüm-gerçek sürüm Starship arasındaki görünüm farkını inceleyebilirsiniz.

Starship’in ilk deneme uçuşunun bir ya da iki ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süre zarfında hem Elon Musk, hem de SpaceX tarafından roketle ilgili daha fazla bilgi ve görsel paylaşılacaktır. Musk’ın tweetinden anladığımız kadarı ile SpaceX, roketin renderlarını yayınlamak yerine gerçek fotoğraflarını yayınlamak istiyor.