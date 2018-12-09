SpaceX, Falcon 9'u kurtarma operasyonları sürecindeyken CEO Elon Musk, 8 Aralık gününü uzay aracının titanyum ızgaralarını tartışmak ve BFR konusunda birçok soruyu cevaplamak için Twitter'a ayırdı.

Son zamanlarda BFR'nin genel yapısal kompozitindeki geniş çaplı değişiklikler nedeniyle ertelenen proje, Musk tarafından Starship/Super Heavy olarak adlandırılmıştı. Elon Musk, kaplamalar ve itici tanklarda resmi olarak karbon fiber kullanılmasından vazgeçildiğini, bunun sebebinin ise bu malzemelerin "nispeten ağır kalmasından" kaynaklandığını söyledi.

SpaceX'in BFR uzay gemisinin üst kısım ve itici kısımlarında (Starship/Super Heavy) metal depolar ve yapılardan vazgeçtiğinin doğrulanmasının yanı sıra Musk, SpaceX'in Starship'in prototipinin fotoğraflarını yayınlayacağı düşüncesinde olduğunu belirtti. Bu fotoğrafların neleri göstereceğini söylemek zor olsa da, dahi milyarderin böyle bir açıklamayı Twitter'dan yapmasının, fotoğraflara çok güvendiğinden kaynaklanıyor olma ihtimali oldukça yüksek.

Soru: Super Heavy şu anda geliştirme aşamasında mı, yoksa sadece Starship kısmı mı geliştiriliyor?

Elon Musk: Her ikisi de. Ancak şu an Starship'in demosu inşa ediliyor, Super Heavy'nin donanımı ise baharda inşa edilmeye başlanacak.

"Starship demosunun havalı fotoğrafları 4 haftaya kadar geliyor"

Her ne kadar BFR'ın resmi geliştirilme programı, bu değişiklikler nedeniyle olması gerekenden uzaklaşmış olsa da, hem Elon Musk hem de başkan Gwynne Shotwell uzay gemisinin test aşamasına 2019'un dördüncü çeyreğinden önce gelemeyeceğini sene başında söylemişti.

Resmi BFR fotoğraflarını yayınlamaya yönelik bu yeni planlar, projenin açıklanmayı bekleyen bilgiler yığınına yeni bir eklemeyken, birçok sorunun cevabının 2019 yılı içinde geleceğini düşünüyoruz.