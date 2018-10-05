Günümüz iş dünyasının en sıra dışı yöneticisi olan Elon Musk, yine Twitter paylaşımları yüzünden gündem oldu. Anlaşılan o ki Musk, aklındakileri sosyal medyaya taşımaması gerektiğini öğrenemeyecek. Zira birazdan okuyacağınız paylaşımla Tesla’nın hisseleri yine düşmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk, Tesla yatırımcılarını yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturma altına alındı. Musk’ın Tesla’daki CEO’luk görevinden uzaklaştırılmasını isteyen tepkili yatırımcılar, ikinci bir Steve Jobs vakasına neden olurlar mı bilinmez. Nitekim Musk’ın ağzını bağlasanız, elleri Twitter’dan paylaşım yapıyor.

Aylar önce yaptığı “Tesla’yı 420 dolarlık hisse fiyatı üzerinden özelleştireceğim” açıklamasıyla tartışmaların fitilini ateşleyen Musk, o dönem 20 milyon dolar zarara neden olmuştu. 4 Ekim Perşembe günü ise önceki şakalarını aratmayan bir şok paylaşımda daha bulundu. Bu kez hedefinde kendisine soruşturma açan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) vardı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu onlamına gelen SEC’in İngilizce’deki açılımı “Securities and Exchange Commission” şeklinde. Elon Musk ise SEC’i “Açığa Satıp Zenginleştirme Komisyonu” anlamına gelen “Shortseller Enrichment Commission” sözüyle andı:

“Sadece 'Açığa Satıp Zenginleştirme Komisyonu' tarafından harika bir iş çıkarılmasını istiyorum. Bu nedenle isim değişikliği çok önemli"

Bu şaka bir nevi Türk bir iş adamanın Sermaye Piyasası Kurulu ile dalga geçmesi gibi etki yarattı. Zaten tepkili olan yatırımcılar daha sert tepki gösterdiler. İngilizce’de “Shortsale” olarak geçen finansal terim, şirket hisselerinin bilinçli olarak düşürülüp ucuza satılması anlamına geliyor. (Türkçe’de “açığa satış” olarak biliniyor)

Elon Musk’ın Twitter üzerinden imza attığı ilk skandal da bu değil. Geçtiğimiz yaz, Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarmak için çalışma başlayan girişimci, projesinin işe yaramayacağına yönelik tepkiler almıştı. Buna çok sinirlenen Musk, fikrini sevmediğini söyleyen, sonrasında da çocukların hayatını kurtaran bir dalgıca “pedofili” yakıştırması yapmıştı.