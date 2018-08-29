Elon Musk, Skandal ‘Pedofili’ Suçlamasını Hala Savunuyor

Tesla ve SpaceX’in kurucu CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran bir İngiliz dalgıca “pedofili” yakıştırmasında bulunmuştu. Hakaret gibi sözlerinin ardından Musk, konu hakkında ilk açıklama yaptı, bu yakıştırmasından geri adım atmadığını gösterdi.

Elon Musk’ın genellikle Twitter üzerinden yaptığı her açıklama olay yaratıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen bir dramı tüm dünya takip etmiş, Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılışını bütün dünya izlemişti. Bu operasyonda çok sayıda milletten farklı profesyonel dalgıçlar görev aldılar.

Sosyal sorumluluk işine epey kanı ısınan Elon Musk, SpaceX’in Falcon 9 roketlerinde kullandıkları bir mini tank ile mağaradaki çocukları kurtarabileceklerini açıkladı. Musk ve ekibi bölgeye gidene kadar asıl operasyon başladı. Roket tankının tam olarak mağara geçişlerine uymaması nedeniyle Musk’ın planı iptal edildi, kendisi tankı her ihtimale karşın mağaranın ilerisinde bırakıp evine döndü. Bu sırada birkaç gün sonra operasyon başarıyla tamamlandı. İngiliz bir kahraman dalgıç Musk’ın planlarını sert bir şekilde eleştirdi. Bunun üzerine Musk, Twitter üzerinden dalgıca “pedo” şeklinde bir pedofili yakıştırması yaptı.

Tesla’nın hisseleri düştü, Elon Musk büyük tepki topladı.

Eski gazeteci ve Silikon Vadisi’ndeki medya uzmanlarından biri olan Drew Olanoff, Elon Musk’ı hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Ona bir zamanlar kahraman birine ettiği hakareti hatırlattı:

“başka bir şey, Elon. Şu sıralar gerçeklere ve doğruya olan bağlılığınız, birine bir pedo yakıştırması yaptığınızda da olsaydı harika olurdu”

Elon Musk ise dalgıcı kastederek:

“Bana dava açmamasının garip olduğunu düşünmüyor musun? Ücretsiz yasal hizmetler önermişti. Bir de kendine @yoda diyorsun…”

Olanoff’un bu tepkisini tetikleyen şey, Elon Musk’ın neredeyse ağlayacak kadar doğrularla yüzleştiği New York Times röportajıydı. Musk bu röportajı verirken ağlamadığını, göz yaşlarının dahi akmadığını açıkladı. Hatta sesinin çatladığını, detone olduğunu, kaydığını falan da söyledi.

"NY Times makalesinde sesim bir kez çatladı. Bu kadar. Orada gözyaşı falan yoktu."