Elon Musk'tan Cybertruck'ın Aerodinamik Yapısı İçin Tweet

Tanıtıldığı günden beri hem tasarımıyla hem de lansmanda yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen Tesla Cybertruck hakkında her gün yeni bir bilgi gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Cybertruck'ın mühendislik harikası olduğunu gösteren aerodinamik simülasyonları, aracın yapısı hakkında bazı bilgileri açığa çıkarmıştı. Tesla Cybertruck'ın aerodinamik sistemi hakkında Elon Musk'tan da bir açıklama geldi.

Lansman sırasında kırılan 'kırılmaz camları', henüz tamamlanmamış gibi görünün ilginç tasarımı ve segmentindeki araçlara göre yüksek fiyatıyla tartışma konusu olan Tesla Cybertruck, uzun bir süre daha konuşulacağa benziyor. Tanıtım gününden bu yana araç hakkında neredeyse her gün bir tweet atan Elon Musk, Cybertruck'ın aerodinamik yapısına da değindiği bir açıklama yaptı.

Motorlu taşıtlar için büyük öneme sahip olan aerodinamik yapının, bu aracın en kuvvetli yönlerinden biri olacağını söyleyen Elon Musk, sürüş sırasında oldukça düşük bir sürtünme katsayısının yakalanacağını belirtti. Hava direncini belirleyebilmek için yararlı bilgiler sunabilecek olan bu parametre, Cybertruck ile aynı segmentte bulunan araçlarda üzerine yoğun mesai harcanan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Cybertruck, aerodinamik yapısı en iyi olan pick-up'tan bile daha az sürtünme vadediyor:

2019'da piyasada olan araçlar arasında en aerodinamik pick-up olarak gösterilen RAM 1500'ün sürtünme katsayısı 0,36 olarak açıklanmıştı. Elon Musk'ın attığı tweet'e göre Cybertruck, bu konuda RAM 1500'ü geride bırakarak 0,3'lük sürtünme katsayısıyla gelecek. Farklı segmentte bir otomobille karşılaştırmak gerekirse Tesla Model 3'ün 0,23'lük sürtünme katsayısına sahip olduğunu belirtelim. Yani Cybertruck, bu alanda diğer segmentteki otomobillere de yaklaşmış durumda.

Aracın şeklinin ön panelin üst kısmında düzensiz hava akışına neden olduğunu tespit eden havacılık mühendisi olan Justin Martin’in sorusuna karşı böyle bir açıklama yapan Elon Musk, aracın kendi segmentinde aerodinamik konusunda rakipsiz olduğunu gösterdi. Justin Martin, aracının aerodinamik simülasyon sonuçlarının oldukça iyi olduğunu ve tasarımın çok akıllıca yapıldığını da belirtmişti.

Martin ile aynı fikirde olmayan bazı kişiler de aerodinamik simülasyonlarının çoğunun varsayıma dayalı olduğunu dile getirdiler. Elon Musk'ın verdiği sürtünme katsayısı bilgisinin elektrikli araçların verimliliği konusunda bir fikir vermeyeceği de farklı bir tartışma konusu olarak gündeme getirildi. Bu konuda açıklama yapan Birmingham Üniversitesi'nden Profesör Chris Baker, "Sürtünme katsayısı bu konuda faydalı ancak bu sadece bir referans noktası. Sürtünmenin yan rüzgârlarla nasıl değiştiği, aracın yan rüzgâr altında nasıl çalıştığı, toplam enerji tüketiminin ne olduğu konusunda hiçbir şey söylenmiyor" ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın bu konuda farklı bir açıklama yapıp yapmayacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.