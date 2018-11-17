Boring Company'nin ilk tünelinin her iki ucunda da ışık göründü.

Los Angeles, Amerika'daki en kötü trafiğe sahip şehirlerin başında geliyor. The Boring Company ise bu duruma bir el atarak şehrin trafiğini hafifletmek için bir yer altı ağı kurma projesine başlamıştı. Söz konusu projenin ilk meyvesi ise Hawthorne Tüneli oldu. Sondaj çalışmalarında başarı ile sona gelinen tünel, çok yakında kullanıma sunulacak.

'The Boring Company' şirketinin ilk tünel projesinde artık sona gelindi. Los Angeles'da bitmek üzere olan tünel, Elon Musk tarafından ilgiyle karşılandı. Tünelcilik şirketinin bu başarısını bir video ile kutlayan Elon Musk, Hawthorne Tüneli'nin sonunda bulunan sondaj makinesinin videosunu takipçileri ile paylaştı.

Hawthorne'ın 120.sokağını yaklaşık 3 kilometre boyunca takip eden tünel ile ilgili çalışmalar 2017 ortasında başladı. Tünelin bitmesinin ardından 10 Aralık'ta bir açılış töreni planlanarak halkın tüneli kontrol etmesi sağlanılanacak. Şirketin tünel projelerinin en küçüğü olan bu tünel, ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak göze çarpıyor.