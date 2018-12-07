Boring, Tam Bağımsız Toplu Ulaşım Araçlarını Tanıtacak

Bir süredir ABD’nin Los Angeles kentinin altını üstüne getiren Boring Company, özellikle metropollerdeki trafik sorununu ortadan kaldıracak tünellerinin ilk örneğini inşa ediyor. Boring, bu tünellerde araçların özel bir platform üzerinde gitmesini sağlayacak. Aynı tüneller, toplu taşıma yolcuları için özel olarak tasarlanan, bağımsız araçlar da içerecek.

İki yıldan daha uzun bir süredir Los Angeles’ta yer altını kazarak, trafik çilesini kökenden çözecek bir sistem geliştirildi. Trafikteki otomobillerin özel bir platform üzerinde yer altından götürülmesini temel alan proje, toplu taşıma teknolojilerinin de geleceğini şekillendirecek bir sistem içerecek.

Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 10 Aralık’tan 18 Aralık tarihine ertelenen tünel lansmanı, şirketin yeni nesil tam bağımsız toplu taşıma aracını da tanıttığı bir etkinlik olacak. Aynı etkinlikte, araçları yer altına indiren asansör sistemlerini de göreceğiz.

Boring’in yer altında gidecek, tamamen bağımsız otonom toplu ulaşım araçları böyle görünecek:

"Boring Company'nin yeni sistemleri 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Bir tünel açılışından daha fazlası olacak. Tünelde araba asansörleri ve modifiye edilmiş tamamen özerk ulaşım araçları da bulunacak"

Araçlar ise daha önce yayınlanan bu videoda olduğu gibi şehir içi trafikten kurtulacaklar:

Toplu ulaşım teknolojileri konusunda bütünlükçü bir yaklaşım geliştiren Boring, belki de önümüzdeki yıllarda dünya üzerindeki diğer metropollere de hizmet verebilir. İlk potansiyel müşterileri ise Arap Yarımadasında olacak. Günün birinde, İstanbul gibi şehirler de bu projeler için aday olabilirler.

Boring, yer altından çıkan ve atıl durumdaki toprağı ve kaya parçalarını, herhangi bir yapıştırma malzemesi gerekmeyen yap-boz benzeri tasarıma sahip tuğlalar üretmek için kullanıyor.

18 Aralık tarihine kadar ve sonrasında Boring’in tüm planlarını sizlerle paylaşıyor olacağız.