Günümüzün dahi çocuğu olan Elon Musk, bu sefer de yeni bir bilimsel projede CERN'e yardım edecek.

Bilim insanları evreni keşfetmek için sürekli ve hırslı bir şekilde yeni planlar yapıyor ve Elon Musk da onlara yardım etmek için hazır bulunuyor.

Tesla CEO’su Twitter’dan yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısına sahip olan CERN tarafından kendisiyle iletişime geçildiğini söyledi. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC - Large Hadron Collider), Higgs Bozonu’nun bulunmasını kolaylaştırması ile ünlüdür.

CERN direktörü Fabiola Gianotti, Elon Musk’la LHC’den 4 kat daha büyük olan yeni parçacık hızlandırıcı için kazılacak tüneller hakkında konuştu.

Elon Musk’ın 2016 yılında kurduğu Boring firması, genellikle trafiği rahatlatacak olan tünel kazma işleriyle meşhur olmuş bir altyapı şirketi.

Elon Musk, tweetinde Boring şirketi sayesinde milyarlarca euroyu kurtarabiliriz dedi.

CERN, Gelecek Dairel Çarpıştırıcı (FHC - Future Circular Collider) isimli yeni parçacık hızlandırıcısına ait bir tasarım raporu paylaştı.

FCC, LHC’den 4 kat daha büyük olacak ve İsviçre’nin altında 27 km'lik bir alanda inşa edilecek.

Bir CERN sözcüsü, Elon Musk ve CERN direktörü Fabiola Gianotti’nin geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Royal Society’de buluştuğunu doğruladı.

LHC, 2035-2040 gibi görev ömrünün sonuna gelecek. FCC için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde artık adım atılması gerekiyor zira Elon Musk’ın Boring firması, şimdilik tünel kazma işinde bir salyangozdan 14 kat daha yavaş hareket ediyor. Tabii bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve bu haberin sadece konuşmalar üzerinden yapıldığını da hatırlatalım.