Elon Musk Tünelleri Evlere Bağlayacak Proje İçin Onayı Aldı

Elon Musk ve Boring Company, binek otomobilleri yer altı hız yuvarına (Hyperloop) bağlayan devrim niteliğindeki yeni bir garajın prototipi için Hawthorne Kent Konseyi ile anlaşmaya vardı.

Elon Musk, SpaceX ile yaptığı uzay projesinin ardından, planlarına yer altını da ekleyerek yeni bir risk alıyor. Kurduğu Boring Company adlı şirketinde projelerini devam ettiren Musk, dev bir projesini hayata geçirerek prestijini geri kazanacak gibi.

Kurulan sistem ile Los Angeles Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki otomobil trafiğini hiç olmadığı kadar hızlı hale getirmek isteyen Musk, iki mil uzunluğundaki bir tünel ile başlayıp sonrasında bölgeyi test ederek projeyi büyütecek. Ayrıca bir Boring Company temsilcisi, doğabilecek gürültü ve iki lokasyonun güvenliği için de tam olarak güvence sözü verdi.

Taslak çizimini yukarıda gördüğünüz sistem, kişilerin yüksek hızlı tünel ağına direkt olarak evlerinin garajından bağlanmasına imkan tanıyor. Projenin tamamlanmış hali çok heyecan verici olmasına karşı, sürecin gerçeğe dönüşmesi biraz zaman alacağa benziyor.

Projen tamamen bitirildiğinde ise şöyle görünecek: