Elon Musk Twitter'in en önemli simalarından birisi. Lafını esirgemeyen girişimci ile Fortnite ve hayranları arasında geçen diyalog kullanıcıları epey eğkendirdi.

Twitter'da pek çok ünlü atışmasına, pek çok ünlünün şakalaşmasına ya da ünlülerin birbirlerini trollemelerine alışkınız. 2018 yılında bu diyaloglara hızlı yemek markası Wendy's damga vurmuş olsa da, Elon Musk'ın da aşağı kalır yanı pek yok.

Atışma bir sitenin haber görselinin değiştirilerek paylaşılmasıyla başladı. "Elon Musk Fortnite'ı aldı ve sildi." başlıklı haberde Elon Musk'tan alıntı yapılmış, Elon Musk'ın "Bu çocukları müzmin bekarlıktan kurtarmam lazımdı." dediği alıntılanmıştı.

Bu görseli paylaşan Musk, tweetinde "Yapılması lazım(dı) bir şey değil" yazdı.

Altta kalmaya niyeti olmayan Fortnite da resmi hesabından karşılık verdi.

"Koca bir on senedir mi @elonmusk? Yapıver, LOL!" yazdı.

Altta kalmayan Musk buna da bir cevap verdi ve "Gerçeklik zordur." dedi.

Bir Fortnite kullanıcısının da "Fortnite oynadıktan sonra bekaretimi kaybettim" cevabını "Sanal sayılmaz" diye cevaplayan Musk ortamı iyice kızıştırdı. Bunun ardından bazı kullanıcılar tartışmayı eğlenerek izlerken, bir kullanıcı da Fortnite'ta Space X üssü yapacak kişiye yüz dolar vereceğini söyledi. Bazı kullanıcılar ise Elon Musk'a destek çıkarak "Fortnite neden Elon'a bulaşıyor anlamıyorum, en azından adam konsepte bağlı kalıyor." gibi tweetler attılar.

Bu atışma bir meme (caps) savaşına dönüşür mü, yoksa Elon Musk ve Fortnite barış yapar mı bilinmez ama herkes, bu tartışmayı kimin kazanacağını şimdiden merak etmeye başladı.