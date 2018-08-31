Aktif bir Twitter kullanıcısı olduğu bilinen Elon Musk, Twitter üzerinden TSLA hashtagiyle tweet atan herkesin yazısını okuyor. Hatta bir adım daha ileri giden Musk, olumsuz tweet atan çalışanların CEO’larına ulaşıyor.

Aktif bir şekilde sosyal medya kullanmasıyla bilinen başarılı girişimci Elon Musk, Tesla ile ilgili atılan her tweeti dikkatli bir şekilde takip ediyor. Twitter’ı işi için verimli bir şekilde izleyen Musk, TSLA etiketiyle atılan tweetleri okuyarak, marka hakkındaki görüşleri ve şikayetleri takip ediyor.

Ancak olayı bir adım daha ileriye taşıyan başarılı girişimci, TSLA etiketiyle firmaya olumsuz yorumlarda bulunan kişilerin profillerine bakıyor ve sonrasında kişiyle ilgili bilgi almak için çalışanın CEO’suyla iletişime geçiyor. Üst düzey yöneticilerden bilgi alan Musk, daha önce de böyle bir olaya imza atmıştı.

Temmuz ayında Musk, Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess’a çalışanlarından birinin Twitter’da Tesla ile ilgili olumsuz tweetler attığını söylemiş ve bununla ilgilenilmesini istemişti. Ardından Tesla ile ilgili tweet atmayı bırakan çalışan, Twitter hesabını da kapattı. Böylesine garip bir girişimde bulunmasının dışında Musk, diğer CEO’lara göre Twitter’da daha aktif bir şekilde bulunmasıyla ve kişilere samimi yanıtlar vermesiyle de biliniyor. Ancak bu tür bir etkileşime gerek var mı tartışılır.