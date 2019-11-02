Elon Musk, Twitter'ı Bıraktığını Açıkladı

Paylaştığı tweetlerle kalbimizde taht kuran fakat bir o kadar da skandala yol açan Elon Musk, dün akşam Twitter'ı bıraktığını açıkladı. Musk'ın son paylaştığı tweet, 'Çevrimdışı olacağım.' şeklinde oldu.

Devasa Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ı birçok kişi attığı tweetler sayesinde tanımış olabilir. Kendisi, Twitter’ı o kadar uç seviyede kullanıyor ki zamanında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla anlaşmazlığa bile düşmüştü. Komisyon, Elon Musk’ı yanlış bilgi vermekle suçlamıştı.

Fakat gelin görün ki Elon Musk abimiz dün akşam saatlerinde Twitter’ı bırakacağını belirten iki tweet attı. Elon Musk, ‘Twitter’ın iyi bir yanı olup olmadığı hakkında emin değilim.’ şeklinde tweet attı ve bu tweete ‘Reddit hala iyi gibi duruyor.’ şeklinde cevap yazdı. Musk, bu tweetin de ardından ‘Çevrimdışı olacağım.’ tweetini attı ve bir daha Twitter’da görülmedi.

Aslında dün yaşanan bu olay, Elon Musk’ın Twitter’a attığı ilk trip değil. Günümüzden tam iki hafta önce de Musk, ‘Birkaç günlüğüne çevrimdışı olacağım.’ şeklinde bir tweet atmıştı. Bunu gören Twitter takipçileri ise Musk hakkında ‘Mars’a gidiyor!’ gibi espriler yapmışlardı. Ancak bugün Musk, Twitter’dan uzun süreli bir ayrılığa çıkmış gibi duruyor.

Elon Musk, daha önce Twitter üzerinden attığı tweetlerle birçok skandala yol açmıştı. Bunlardan belki de en büyüğü, Tayland’da yaşanan mağara olayıydı. 12 çocuğun bir mağarada mahsur kaldığı olayda Elon, bir mağara araştırmacısı olan Vernon Unsworth’e ‘pedo guy’ şeklinde hakaret etmişti. Olay iyice büyümüştü ve ortaya büyük bir skandal çıkmıştı. En sonunda ise Elon Musk’ın yargılanmasına karar verilmişti.

Tabii Elon Musk Twitter’ı yalnızca olay yaratmak için kullanmıyordu. Bunun dışında attığı eğlenceli ve şaka içeren tweetler de bulunuyordu. Bir örnek olarak Musk, yapay motor sesinin tartışıldığı günlerde araçlarına özelleştirilebilir korna ve hareket sesi ekleyeceğini duyurmuş, bir başka tweetinde de osuruk ve keçi sesinin de olacağını söylemişti.