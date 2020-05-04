Elon Musk, tüm mülkünü satacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıca Tesla'nın piyasadaki değerinin çok daha yüksek olduğunu da belirten Musk, atmış olduğu bu tweet yüzünden Tesla hisselerinin düşüş göstermesine sebep olmuştu.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapan Musk, karantina önlemleri hakkında yazdığı 'bu resmen faşistlik' tweetiyle de büyük tepkiler almıştı.

Bunun üzerine Musk, "Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyledi. Artık kendisine ait bir evinin olmayacağını söyleyen Musk, konuyla ilgili kız arkadaşı ünlü şarkıcı Grimes'ın kendisine çok kızdığını belirtti.

Mülklerini satışa koyan Musk, tek istisna olarak Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Evin yıkılmaması ve ruhunu kaybetmemesi için herhangi bir değişiklik yapılmamasını şart olarak sundu. Ayrıca yaptığı açıklamada Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Musk, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.

Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını soran ​Amerikan Wall Street Journal gazetesi, "Hayır" cevabını aldığını açıkladı.