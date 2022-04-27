Elon Musk ve Twitter, platformun Musk'a satışı için anlaşmaya varmışken bu anlaşmanın şartlarında, anlaşmanın iptal edilmesi durumunda kesilecek ceza da yer aldı. Buna göre anlaşmayı iptal eden taraf, karşı tarafa ciddi miktarda tazminat ödemekle yükümlü olacak.

25 Nisan Pazartesi günü tüm dünya, beklenen satın alım haberine kavuşmuştu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma sağlamıştı. Anlaşma kapsamında Musk, şu anda 49,68 dolar olan her bir Twitter hissesine 54,20 dolar değer biçmişti.

Peki, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması insanları ikiye bölmeye devam ederken, bu satın alım herhangi bir nedenle iptal olursa Musk ve Twitter’a ne olacak? Piyasada hareketliliğe yol açan bu satın alım anlaşmasının iptal edilmesi durumunda her iki tarafın da ne cezası alacağı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgesinde açıklandı.

Anlaşma iptal edilirse karşı tarafa 1 milyar dolar ödenecek

Elon Musk’ın satın alım haberiyle aynı gün paylaşılan belge, Twitter ya da Elon Musk’ın anlamayı iptal etmesi durumunda para cezasına çarptırılacağını ortaya koydu. Belgeye göre her iki taraftan biri anlaşmayı iptal etme kararı alırsa, karşı tarafa 1 milyar dolar ödemekle yükümlü olacak.

Bununla birlikte belge, satın alımın 24 Ekim 2022’ye kadar gerçekleşmemesi durumunda anlaşmanın feshedilebileceğini de ortaya koyuyor. Bununla birlikte antitröst yasasıyla ilgili şartların karşılanması için sürenin 6 ay uzatılabileceği de ifade ediliyor. Aynı belge, Twitter’ın satın alım tamamlanana kadar farklı satın alım teklifleri de alabileceğini fakat anlaşmaya varılması durumunda yeni alıcının Elon Musk’la yapılan anlaşmanın feshedilmesi için Musk’a ödenecek 1 milyar doları karşılaması gerektiği bildiriliyor.