Geçtiğimiz gün Twitter için orijinal teklifini yineleyen Elon Musk'ın aslında %30 indirim istediği ortaya çıktı. Bu oran daha sonra %10'a kadar düşürülse de Twitter tarafı indirimli teklifleri kabul etmedi.

Geçtiğimiz nisan ayında Twitter’ı satın almak üzere şirketle 44 milyar dolarlık anlaşmaya varan Elon Musk, bot hesaplar tartışmasının ardından bu anlaşmadan çekilmişti. Twitter ve Musk şu anda davalık olurken, geçtiğimiz gece Musk’tan ilginç bir hamle gelmiş ve Twitter için teklifini yeniden aynı fiyatla sunmuştu.

Musk ve Twitter davası sürerken gelen bu kararla olaylar iyice karıştı. Bugün ise çeşitli kaynaklardan yine şaşırtıcı bir bilgi geldi. The New York Times’a konuşan dört anonim kaynak, Elon Musk’ın Twitter için %30’luk indirim istediğini öne sürdü.

"Elon Musk, Twitter için önce %30, sonra %10 daha düşük teklif götürdü"

The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Musk, Twitter’ı satın almak için %30 daha az para ödemek istedi. Yani Musk, Twitter’ı yaklaşık 31 milyar dolara satın almak istiyordu. Fakat Twitter, bu teklifi geri çevirdi. Bu teklifin ne zaman sunulduğu paylaşılmazken, geçtiğimiz hafta bir gelişme daha yaşandığı aktarıldı.

Musk, %30’luk teklifi reddedildikten sonra Twitter’a bu kez orijinal teklifinden %10 daha düşük (39,6 milyar dolar) bir teklif sundu. Fakat bu görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Yeni ortaya çıkan detaylar, Musk’ın halka açıklanan yeni teklifinin de aslında bir sürpriz olmadığını gösterdi.

The New York Times’a göre Musk’ın Twitter’ı satın almak için yeniden teklif sunması, her iki tarafın da muhtemelen zarar görebileceği bir davadan kaçınma olabilirdi. Elon Musk, normalde 7 Ekim günü yeminli ifade verecekti. Fakat son teklifin ardından kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu tarihin ertelenmesi için anlaşmaya varıldı.

Musk-Twitter davası için belirlenen gün halen 17 Ekim olarak kalmaya devam ederken, önümüzdeki günlerde yaşanacaklar da haliyle kritik olacak. Şu ana kadar öğrendiğimiz detaylar, Musk’ın ortaya çıkabilecek yeni ‘kanıtlar’ nedeniyle davadan yenik ayrılabileceğini, bu nedenle de teklifini yeniden sunduğunu gösteriyordu: