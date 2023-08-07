Elon Musk'ın Twitter genel merkezinin çatısına diktiği, parlaklığıyla Türkiye'deki sinekleri bile üstüne çeken tabelasına para cezası kesildi.

Tam da Elon Musk ve Twitter (tamam tamam X) ikilisinin manşetlerimize eklenmediği bir 24 saati atlatıyoruz derken yeni bir haber geldi. Twitter’ın X’e dönüştüğü gün şirketin merkez binasının çatısına konulan aşırı ışıklı X logosu, ceza kesilmesine yol açtı.

Parlaklığı ve yanıp sönmesiyle çevre binalardaki kişileri rahatsız eden ve sonrasında indirilen logo nedeniyle San Francisco yönetimi, 4.447 dolar para cezası kesti. Kesilen cezayı ödeyense Elon Musk veya şirket olmadı. San Francisco Chronicle’ın haberine göre X logosu nedeniyle kesilen ceza, binanın asıl sahibi tarafından ödendi.

Ceza tam olarak neden kesildi?

“Başak bir şey hayal etmeyin. Bu artık benim hayatım.”

Cezanın kesilme nedeni aslında logo nedeniyle yapılan 24 yasal şikâyetten kaynaklı değildi. Bu şikâyetleri inceleyen şehrin Yapı Denetim Departmanı, tabelayı incelemek üzere çatıya çıkma talebinde bulundu. Fakat X yönetimi bu talebi reddetti, inceleme ekibini binaya almadı.

Bunun ardından inceleme ekibi, Insider’a yaptığı açıklamada binanın sahibinin “izin eksikliği” nedeniyle cezaya çarptırılacağını açıklamıştı. Cezalar en sonunda belli oldu:

761 dolar - Tabela kaldırmak için gereken izin

1580 dolar - Planlama Departmanı uygulamaları

2106 dolar - Yapı Denetim Bakanlığı uygulamaları

Elon Musk cezadan memnun:

Ceza hakkında bir kullanıcının “Tüm zamanların en ucuz pazarlama çalışması” yorumuna yanıt veren Musk, Al Pacino’nun meşhur sahnesinden şu kesiti paylaştı: