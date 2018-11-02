Elon Musk: Tesla Araçları Aradığınızda Yanınıza Gelecek

Son dönemlerde Twitter üzerinden sansasyonel tartışmaların içine giren Elon Musk, bu kez oldukça güzel bir yenilikten söz etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, son dönemlerde Twitter'ı yine eskiden olduğu gibi şirketle ilgili bilgi veren ve daha sempatik bir üslupla kullanmaya başladı. Yatırımcıların ciddi yaptığım tehditleri sonrasında biraz daha durulmuşa benzeyen Musk'tan oldukça keyifli bir haber geldi.

Elon Musk, yaklaşık 6 haftalık bir süreç sonunda oto-park teknolojisi olan Summon'un hazır hale geleceğini ve kullanıcıların aracını telefonla kontrol edebileceğini belirtti. Hatta ve hatta telefonunuzu bir evcil hayvan gibi arkanızdan gezdirebileceksiniz.

"Tesla'nın gelişmiş Summon teknolojisi 6 hafta içerisinde hazır. Şu sıralar yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyoruz. Son 2 yılda çıkan bütün araçlarda çalışacak. Otomobiliniz telefonunuzun konumuna gelecek ve sizi bir evcil hayvan gibi takip edebilecek."

"Ayrıca Tesla aracınızı kocaman bir kumandalı RC gibi yanınızda gezdirebilirsiniz."

Otomobillerin de tıpkı akıllı telefonlar gibi yepyeni ve heyecan verici özelliklere kavuştuğu bir döneme girmiş olmak, halen çok heyecan verici ve şaşırtıcı gelmiyor mu size de?