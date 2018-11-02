Elon Musk, Yeni Kamyonetinin Satıp Satmamasını Umursamıyor

Elon Musk yeni kamyonetinin satışını umursamıyor. Musk'ın gerçek isteği süper füturistik siberpunk bir şeymiş.

Tesla Semi tanıtımında bir de kamyonet tanıtımı yapılmış ama çok dikkat çekmemişti. Musk, binek otomobillerden fazlasını yapmakta oldukça kararlı. Geçen yıl Tesla Semi'leri açıklayan firma bu yıl Model Y SUV'leri duyurdu.

[NEWS:55843]Elon Musk'a Göre Tesla'nın SUV'u Model Y Üretime Hazır[/NEWS

Musk kendi favorisi olarak ise kamyonetleri gösterdi. Bu projede Musk kendi arzularının peşinden gidiyor, projenin para kazanmasını beklemiyor, en azından ilk başta. Kara Swisher'in Podcastinde konuşan Musk, gelecekte talep olmaması durumunda daha geleneksel kamyonetler üretebileceklerini söyledi.

Aracı "Blade Runner" kamyonet olarak tanımlayan Musk, aracın muhteşem olacağına inanıyor. Üstelik kendisine göre ilk başlarda satış rakamları çok da önemli değil. Amaçlarının bütün benzinli ve fosil yakıt kullanan kamyonetleri bir şekilde dışarı itmek olduğunu söyleyen Musk, aracın başarısız olması halinde daha geleneksel bir araç inşa edeceklerini belirtti.