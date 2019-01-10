Elon Musk, Yeni Tesla Roadster’ın Uçacağını Söylüyor

Tesla’nın kurucusu olan girişimci Elon Musk, Tesla Roadster’in yeni modellerinin uçabileceğini düşünüyor.

Elon Musk’ın şaşırtıcı tweetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Tesla vizyonunu paylaşan Musk, gelecekteki araçlara yönelik olarak paylaşılan uçan araba gönderisini paylaşarak, “Yeni Roadster gerçekten buna benzer bir şey yapacak.” dedi.

Bir kullanıcının attığı “Şaka yaptığını düşünmüyorum.” şeklindeki tweete cevap olarak “Yapmıyorum.” diyen ve aklındaki planı kabaca anlatan Musk, oldukça ciddi görünüyor.

Görünüşe göre daha önce hakkında ipuçları edindiğimiz Rocket Booster teknolojisi gerçekten de gelecek. En azından bir prototip görmemiz gayet mümkün. Roketlerin sadece hızlanmak için mi yoksa havalanmak için mi kullanılacağı ise bir başka soru. Elon Musk kendi kendisine sorduğu “Yatay mı dikey mi?” sorusuna ise “Sorun değil” cevabını vererek bu konudaki kafa karışıklığını gidermedi.

Gerçekten uçabilen arabaların üretilmeleri halinde trafiğe çıkış iznini nasıl (ve hatta kimden) alacakları da ayrı bir tartışma konusu elbette. Şu bir gerçek ki yeni Tesla Roadster sadece kısa bir süreliğine bile havada kalsa, bu araçlarla yapılacak pek çok ilginç hareketin sonu kötü bitebilir. Muhtemelen “Roadster Yere İnmeden Altından Yuvarlanıp, O Arada da Elimizdeki Marşmelovu Pişirme Challenge’ı” gibi girişimler olacak.

Yeni Roadster gerçekten uçabilecek mi bilinmez ama tek kişilik droneların geliştirilmeye başlandığını düşünürsek, artık otomobillerin de buna bir karşılık vermesi lazım.