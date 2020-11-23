Dünyanın İlk 1440p 165 Hz Ekrana Sahip Dizüstü Bilgisayarı

Donanım üreticisi Eluktronics, BOE tarafından üretilen 1440p çözünürlük, 165 Hz ekran yenileme hızına sahip ekranları kullanan yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Tüm modellerde NVIDIA GeForce RTX 2070 Super GPU yer alıyor.

2020 boyunca büyük bir sıçrama yaşayan 4K ekranlar, yavaş yavaş son birkaç yıldır standart olan 1080p ekranların yerini almaya başladı. Yine de bu ekranlar oldukça maliyetli ve daha ucuz yollu donanımlar arayan tüketiciler için pek de ideal sayılmaz. Öte yandan kullanıcıların tercih edebileceği bir başka seçenek daha bulunuyor: 1440p ekranlar.

Dizüstü bilgisayarlar için pek de uygun olmayan 1440p çözünürlüğündeki ekranlar, günümüzde daha çok masaüstü sistemler için tercih ediliyor. Ancak endüstri uzmanlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dizüstü bilgisayarlardaki ekran standartları değişebilir. Bunun ilk örneğini ise donanım üreticisi Eluktronics'in tanıttığı oyunculara özel yeni dizüstü bilgisayarlarda görüyoruz.

Eluktronics, dünyanın ilk 1440p 165 Hz oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı:

Eluktronics, üretimi 1080p panellerden yalnızca 50 dolar daha pahalı olan BOE'nin yeni 1440p 165 Hz ekranlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. 318 nit parlaklık sunan bu ekran, yüksek yenileme hızının yanında 2,5 ms tepki süresine sahip. Bunun yanında ekranın diğer özellikleri arasında %100 sRGB ve %87 Adobe RGB renk gamı da bulunuyor.

Ekranın ardından donanım özelliklerinden de bahsetmek gerekirse gücünü sıvı metal soğutmalı Intel i7-10870H CPU'dan alan dizüstü bilgisayar, grafik birimi tarafında NVIDIA GeForce RTX 2070 Super GPU ile birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında 1 TB PCle, 16 GB DDR4 RAM, mekanik RGB klavye ve 94 WHr batarya yer alıyor. Şirketin 'dünyanın ilk QHD 165 Hz dizüstü bilgisayarları' olarak pazarladığı yeni seri, 2.199 dolardan (17.300 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.