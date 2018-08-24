Elvis Presley'nin Ölmeden Önce Çekilmiş Efsanevi Performansı

Elvis Presley'nin hasta olmasına rağmen katıldığı konserinde kaydedilmiş bir video ortaya çıktı. Müziğin kralı Presley'nin piyano eşliğinde seslendirdiği şarkının görüntüleri izleyenleri büyüledi.

Müziğin 'kralı' Elvis Presley’nin, Eylül 1977’deki bir konserinde “Unchained Melody” şarkısını seslendirirken kaydedilen videosu ortaya çıktı. Ölümünden sadece iki ay önce, hasta olmasına rağmen sahnede olan Presley’nin piyano başındaki performansı (özellikle son kısmı) tek kelimeyle “büyüleyici”.

Rolling Stones dergisi, ortaya çıkan görüntünün üzerine Elvis Presley ve o dönemki hayatını özetleyen bir yazı yazdı:

“Sadece 42 yaşında olmasına rağmen reçeteli uyuşturucu bağımlılığı ve korkunç diyet alışkanlıkları onu şişirmiş ve depresif hale getirmişti. Ölüme iyice yaklaşmıştı. Genişlemiş bir kalp, genişlemiş bir bağırsak, hipertansiyon ve inanılmaz ağrılar veren bir bağırsakla yaşıyordu. Zorlukla uyuyordu, genelde hastanede yatıyordu ama o gün konserdeydi. Konser reddedilemeyecek kadar büyük ve iyiydi. Elvis’in hasta görüntüsüne rağmen yapımcılar onu seyirci karşısına, TV konserlerine çıkartmaya devam ediyorlardı. Bu videonun arkasındaki hikaye bu olsa da, bu videonun olmasına seviniyorum.”

Tüm bu hastalığına rağmen videonun 1.43'üncü dakikasındaki gülümsemesi bizlere kendisini hatırlatmaya yetiyor. Dünyayı daha güzel hale getiren sanatçıların en ünlülerinden biri olan Elvis Presley, kısa ömründe bizlere unutulmayacak şarkılar bıraktı.