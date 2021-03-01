Bir Netflix dizisi olan Emily in Paris'in Altın Küre Ödülleri'nin arkasındaki örgüt olan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin 30 üyesini Paris'te "krallar gibi ağırlayarak" bir anlamda rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı iddia ediliyor.

Altın Küre Ödülleri, dün gece online olarak gerçekleştirilen bir tören ile sahiplerini buldu ve geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz haberde 78. Altın Küre Ödülleri’nin kazananlarını aktarmıştık. Bu haberimizde ise Altın Küre Ödülleri’nde tartışmalı bir şekilde “En İyi Komedi Dizisi” adayı olan Netflix yapımı Emily in Paris ile ilgili şaşırtan iddialardan bahsedeceğiz.

Los Angeles Times tarafından Altın Küre Ödülleri’nin arkasındaki örgüt olan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) ile ilgili olarak yapılan bir araştırma, Emily in Paris’in şaşırtıcı Altın Küre Ödülleri adaylığının altındaki daha da şaşırtıcı “olayları” ortaya çıkardı.

Los Angeles Times’ın aktardığı bilgilere göre 30 HFPA üyesi -ki toplamda 87 üyesi bulunan örgütün üçte birinden fazlası ediyor- Emily in Paris’in setini ziyaret etmek için Paris’e kalabalık bir ziyaret gerçekleştirdi ve deyim yerindeyse “krallar gibi” ağırlandı. Los Angeles Times’ın bu haberinden sonra Emily in Paris’in kısmen de olsa rüşvet ile Altın Küre Ödülü adaylığı aldığı konuşulmaya başlandı.

Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından medya, yaşananlara gerekçe olarak HPFA’daki çeşitlilik yoksunluğunu gösterdi. Örgüte bağlı 87 gazeteci, yalnızca Altın Küre Ödülleri sayesinde geçtiğimiz yıl 27,4 milyon dolarlık bir gelir oluşturdu ve bu gelirin büyük bir kısmı gazeteciler arasında bölüşüldü.

Dahası örgüt üyeleri, yalnızca internet sitelerine makale yazmak ve çeşitli jürilerde görev almak için de hiç de azımsanmayacak ücretler alıyorlar. Kısacası ABD medyasına göre HPFA’nın para ile manipüle edilebilir, çeşitlilikten yoksun bir grup gazeteciden oluşuyor olması, Altın Küre Ödülleri’nin prestijine ciddi şekilde olumsuz etki yaratmış durumda.