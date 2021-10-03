Robin Thicke'nin 2013 yılında çıkardığı Blurred Lines isimli şarkısı, içerdiği cinsiyetçi ve kadın düşmanı mesajları sebebiyle büyük tartışmalara yol açmıştı. Yurt dışındaki okulllarda bile çalınan söz konusu şarkı, şimdiyse ünlü model Emily Ratajkowski'nin söyledikleriyle gündemde.

2000’li yıllarda internet evlere yayılmaya başlamış ve 2010’lu yıllarda bilgisayarların da hızla gelişmesiyle insanlar yeni yeni siteleri, eğlence yollarını ve sosyal medya platformlarını keşfetmeye başlamıştı. YouTube da bunlardan biri olmuştu.

Aslında güncel olarak tanıdığımız yerli ve yabancı sanatçıların çoğunun, geriye dönüp baktığınızda yüz milyonlarca hatta bazıların milyarlarca dinlenen şarkılarını görebilirsiniz. Fakat maalesef her şarkı eğlenceli vakitler geçirmemizi sağlamıyordu. Eğlence sektörünün sınırları yeni yeni belirlendiğinden çizgiyi oldukça aşan birçok içerik de bulunuyordu. Blurred Lines da bunlardan biri olmuştu.

Robert Thicke tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı:

2013 yılında yayınlanan ve kulaklara kazınan, epey de popüler olan Blurred Lines şarkısının sözlerine baktığınızda cinsiyetçi söylemler görebilirsiniz. Sözleri ve klibiyle bu şarkı, ne kadar popüler olsa da yoğun eleştirilere maruz kalmış, bunun ardından da Robin Thicke, bir daha böyle bir klip çekmeyeceğini açıklamıştı.

Fakat maalesef Blurred Lines klibi bir kere akıllara kazındı. Güncel olarak YouTube üzerinde 750 milyondan fazla izlenmeye sahip olan şarkı, ünlü model Emily Rajatkowski’nin yazdığı “My Body” (Benim bedenim) kitabıyla tekrar gündeme geldi. Kitabın bir kısmında Rajatkowski, Blurred Lines klibinin çekimi sırasında yaşananlara değindi.

Set ekibinin çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve bu bağlamda keyifli bir ortam olduğunu söyleyen Rajatkowski, Thicke ile baş başa kaldığında durumun değiştiğini söyledi. Rajatkowski, o anları şöyle anlattı:

“Birden çıplak memelerimi elledi. Şapşal bir şekilde gülümsedi ve geriye doğru sendeledi. Başımı sete doğru çevirdiğimde yönetmen Diane Mortel bana 'İyi misin?' diye sordu.”

O an tepki veremediğini fakat kötü hissettiğini belirten Rajatkowski, bu şekilde sözlerini sonlandırdı.