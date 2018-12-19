ASELSAN, Emniyet Güçlerini Teknolojik İmkanlarla Donatıyor

Son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine sağlanan teknolojik imkanlar had safhaya ulaştı.

ASELSAN ile geçtiğimiz dönemlerde ilave ihtiyaçlar için ek paket sözleşmesi imzalayan ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi'ne ciddi katkılar yapmaya devam ediyor.

Bununla birlikte terörle mücadele, asayiş ve günveliğe katkı sağlama amacıyla, ülkemizdeki tüm il ve ilçelere güvenlik sistemi kurulumları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son dönemde, eğitim yuvalarındaki güvenlik ortamının da tesis edilmesi için çevre görüntüleme sistemlerinin montajı da tüm hızıyla sürüyor.

Bugüne dek toplamda 41.000 kamera ve yaklaşık 5.200 plaka tanıma sisteminin kurulumunu gerçekleştiren ASELSAN, devreye alma işlemlerini de tamamlayarak sistemleri emniyet güçlerinin kullanımına sundu. Yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin randımanla çalışabilmesi için, video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkarararak emniyet güçlerine yardımcı olacak video analiz yazılımlarının da geliştirilmesine devam ediliyor.

Gelecek dönemde bu yazılımlarda yapay zeka destekli algoritmalar da bulunacak ve bu sayede sorunsuz ve yüksek performanslı bir sistem kurulmuş olacak.