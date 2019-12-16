Emniyet Genel Müdürlüğü, Kısa Boylu Sürücüleri Uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, yaptığı bir açıklama ile çocuklar ve kısa boylu sürücüler için uyarılarda bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada boyu 1.65 ve daha kısa olan sürücülerin koltuklarını geriye doğru çekerek araç kullanmalarının daha güvenli olacağı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, emniyet kemeri ve hava yastığının kazalarda büyük bir güvenlik sağladığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gerçek çarpışma testlerinde hava yastığı ve emniyet kemeri beraber kullanıldığında kafa çarpmalarının yüzde 75’nin, göğüs yaralanmalarının da yüzde 66’sının önlendiği açıklandı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında, hava yastığının ön koltukta oturan çocuklar için bir tehditte oluşturduğu belirtildi. Yapılan araştırmalar, arka koltukta yolculuk yapan çocukların, araçta hava yastığı bulansa da, bulunmasa da yüzde 29 daha güvende olduğunu gösteriyor.

Çocuklar için arka koltuk, ön koltuktan çok daha güvenli

Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında, “Ön koltukta oturan çocuklar eğer emniyet kemeri uygun olmayan bir şekilde bağlanmışsa, emniyet kemeri yoksa, doğru pozisyonda oturmuyorlarsa ya da emniyet kemerinin doğru bağlanması için boyları çok küçükse ölümcül bir risk altındadırlar. Bir çarpma anında kolayca öne fırlayabilirler ve şişen hava yastığı başlarına ya da boyunlarına şiddetle çarpabilir” denildi.

Yapılan açıklamada, çocuklar için gerçekleştirilen uyarıların yanında aynı zamanda kısa boylu sürücüler için de uyarılar yapıldı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, boyu 1.65 veya daha 1.65’ten daha kısa sürücülerin emniyet kemerlerini doğru bir şekilde bağlamaları gerektiği ve koltuklarını yeterince geriye çekmeleri gerektiği bildirildi.

Kısa boylu sürücüler için önemli uyarı

Yapılan açıklamanın kısa boylu sürücülerle ilgili olan kısmında, “Araçta hava yastığı olsa bile, bir kişi emniyet kemeri yoksa çok ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir. Bir çarpma anında emniyet kemeri takmak kişinin içeride bulunan şeylere çarpmasını engelleyebilir. Ön koltukta oturan sürücü, uygun pozisyonda ve koltuk mümkün olduğunca geriye çekilmiş olarak oturmalıdır” denildi.