Emoji 12.0 ile çok çeşitli emojiler geliyor. Apple ve Google'ın önerileriyle Emoji alfabesi genişliyor.

iOS 12.1 güncellemesiyle emojilerinde de güncelleme yapmış olan Apple, 2019 yılında yayınlamayı düşündüğü emojileri üzerinde çalışıyor. Firma yeni emojilerinin cinsiyetler ve ırklar arasındaki kombinasyonlarını arttıracağını söylüyor. Bunların dışında uçurtma, beyaz kalp, tembel hayvan ve flamingo gibi yeni emojileri de göreceğiz.

Apple tekerlekli sandalye, rehber köpeği ve mekanik bacaklar gibi emojileri de ekleyeceğini söylese de şu an için gelecekleri hakkında bir garanti bulunmuyor. Google ise el sıkışma ve güreşçi emojileri için ten rengi önerisinde bulunmuştu ve görünüşe göre bu öneriler de bu sürümde gelecek gibiler.

Daha çeşitli ten renkleriyle aile emojilerinin çeşitliliği artacak. Siyahi ten rengi de ten renklerinin içine girecek.

Emoji 12.0’ın 2019 yılının Ocak ayında biteceği konusunda söylentiler mevcut. Önceki tecrübelerimize göre Apple’ın iOS 13 güncellemesiyle bu emojileri yayınlaması bekleniyor.