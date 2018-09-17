İcra Tehdidiyle Gönderilen Sms’lere Cezanın Yolu Açıldı

Avukatlık bürolarının, alacakların tahsili için telefon veya SMS yoluyla sizi rahatsız edip hacizle tehdit etmesinden bunaldıysanız, iyi haber bugün Reklam Kurulu’ndan geldi.

Telefonlarımızın günlük kullanımımıza hizmet etmesi bir kenara; son yıllarda alınan tedbirleri saymazsak, uzun bir süredir ciddi bir ‘tele-taciz’in içinde yer aldığımızı söylemek yanlış olmazdı. Gün boyu bizleri meşgul eden, reklam ve tanıtım içerikli telefonlar ve SMS’ler ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mücadele ederken, bugün ise Reklam Kurulu’ndan emsal olacak bir karar geldi.

Kurulun 274 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı'nda, daha önce şikayet edilen bir avukatlık bürosunun söz konusu SMS'leri değerlendirilerek karara bağlandı. Kararda, tüketicilere, "Son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemlerinin yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız" şeklinde SMS'ler gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, SMS'te yer alan numara arandığında tüketiciye, "borcunuz var, haciz göndereceğiz" şeklinde tehdit içerikli konuşmalar yapıldığı, "icraları sildiriyoruz" şeklinde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerle iş toplamaya çalışıldığı şeklinde ifadeler yer aldı.

Durumun Yasal Olmadığı Tescillendi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiğini belirterek, bu durumun yasal olmadığını söyledi.

Koçal, "Tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler aranıyordu. SMS'lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği bildiriliyordu. Son dönemde bu SMS'ler ciddi şekilde artmıştı. Reklam Kurulu'nun kararıyla bu SMS'lerin yasal olmadığı, 'taciz' niteliği taşıdığı tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Daha önce konuyla ilgili tüketicilerin şikayetlerini sık sık kamuoyuna duyurduklarını ve bu uygulamayı yapan hukuk bürolarının suç işlediğini dile getirdiklerini anımsatan Koçal, "Bu konuyla ilgili tüketiciler Reklam Kurulu'na yazılı olarak veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden başvuru yapabilir, ayrıca CİMER'e de şikayetini bildirebilir" dedi.

Koçal, başvuru için SMS'lerin ekran görüntüsünün çıktısının şart olduğunu ve bu SMS'lerin silinmemesi gerektiğine de dikkat çekti.