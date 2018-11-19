Huawei ve Honor Cihazlar, 3. Parti Başlatıcı Yükleyemiyor

Kötü amaçlı uygulama başlatıcıların artış göstermesi ile birlikte Huawei, Çin'deki Honor ve Huawei akıllı telefonların 3. parti uygulama başlatıcılar ile çalıştırılmasını yasakladı.

Android işletim sisteminin iOS’e göre en büyük avantajı, kullanıcılara son derece kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunuyor olmasıdır. Android kullanıcıları uygulama simgelerinden yazı fontlarına, widgetlardan başlatıcılara kadar pek çok seçeneği özelleştirebiliyor. Bu da cihazların kullanıcılar için daha kişisel bir kimliğe kavuşmalarını sağlıyor.

Ancak bu durum, Çin’deki Huawei ve Honor cihazlar için geçerliliğini yitirecek gibi duruyor. Huawei, EMUI 9 arayüzüne sahip cihazların üçüncü parti başlatıcıları varsayılan başlatıcı olarak belirlemesini yasakladı. Böylece Huawei ve Honor akıllı telefon kullanıcıları, EMUI arayüzünü kullanmaya mecbur kaldılar.

Tahmin edebileceğiniz gibi Huawei’nin böyle bir yasak getirmesinin temel nedeni şirketin bir anda kısıtlayıcı bir politika benimsemeye karar vermiş olması değil. Bildiğiniz gibi Çin’de Play Store bulunmuyor ve resmi olmayan Android uygulama mağazalarında cihazların performansını ve pil tüketimini olumsuz etkileyen başlatıcılar bulunabiliyor.

Huawei, kullanıcıların bu üçüncü parti başlatıcılarla ilgili şikayetlerinin artması üzerine çözümü en azından şimdilik tüm üçüncü parti uygulamaları yasaklamakta buldu. Kullanıcılar, başlatıcıları hala yükleyebiliyorlar fakat yüklenen başlatıcılar varsayılan olarak belirlenemiyorlar. Bu durum ne kadar daha sürecek henüz belli değil.