Emülatörlü 2020 MacBook Air, Intel İşlemcili Mac'leri Geçti

Apple'ın M1 işlemcili yeni MacBook Air'ı, emülatör performansında dahi Intel işlemcili Mac'leri geçmeyi başardı. Ancak bu, emülatörde çalıştırılan uygulamalarda yüzde 20'ye varan performans kaybı yaşandığı gerçeğini değiştirmiyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Apple M1 işlemcili MacBook modellerinin GeekBench puanlarının belli olduğunu ve M1 işlemcili MacBook’ların çok açık bir şekilde Intel işlemcili MacBook’lardan yüksek puanlar aldığını aktarmıştık.

Apple M1 işlemci, ARM temelli bir işlemci olduğundan Intel X86 işlemciler için geliştirilen uygulamaların M1 işlemcili MacBook’larda çalıştırılabilmesi için M1 işlemciye göre yeniden optimize edilmesi gerekiyor. Şu an için tüm uygulamalar M1 işlemciye optimize edilmediğinde Apple, X86 uygulamaları M1 işlemcili MacBook’larda çalıştırabilmek için Rosetta 2 adlı özel bir emülatör kullanılıyor.

2020 MacBook Air'ın emülatörlü Geekbench puanı

Tahmin edebileceğiniz gibi bir uygulamayı emülatörde çalışmak, belli oranda performans kaybına neden oluyor ki bu performans kaybının ne seviyede olduğu belli oldu. Emulatör üzerinde çalıştırılan GeekBench performans testi, MacBook Air’in emülatör ile M1 işlemci arasındaki performans farkını ortaya çıkardı.

Paylaşılan sonuçlara Apple M1 işlemcili MacBook Air; emülatör ile kullanıldığında tek çekirdekte 1.313, çoklu çekirdekte ise 5.888 puan alıyor. MacBook Air, doğrudan M1 işlemci kullanıldığında ise tek çekirdekte 1.687, çoklu çekirdekte ise 7.433 puan almıştı. Bu da emülatörün, ARM tabanlı bir bilgisayarda X86 uygulamaları çalıştırmayı mümkün kılsa da yüzde 19-20 performans kaybına neden olduğunu gösteriyor.

Emülatörün performansı ciddi şekilde düşürmesine rağmen uygulamaları emülatörde çalıştıran 2020 MacBook Air, tek çekirdek performansında Intel işlemcili tüm Mac modellerini geride bırakmayı başarıyor. Apple'ın M1 işlemcisi ile Intel işlemciler arasındaki 8 farkı buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.