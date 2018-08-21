En Az Sigara Kadar Öldürücü Olan 5 Şey

Ancak, pek çoğu insanların kendi tercihi olan yaşam tarzı ve alışkanlıklar da en az sigara kadar zararlı ve öldürücü. Örneğin...
Yalnızlık
Brigham Young Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Julianne Holt-Lunstad, gerçekleştirdiği bir araştırma ile, yalnızlığın insan ömrüne günde 15 sigara içmek kadar zarar verebileceğini ortaya koydu.
Oturmak
2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bütün gün oturmak, başta kolon ve akciğer olmak üzere çeşitli kanser türlerini tetikleyebiliyor.
Yetersiz uyku
Dünya Sağlık Örgütü’nden Profesör Valery Gafarov, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yetersiz uykunun tıpkı düzenli sigara kullanımı gibi felç ve kalp krizi riskini artırdığını belirtti.
Bronzlaşmak
2014 senesinde JAMA‘da yayımlanan bir araştırmayla, solaryumun cilt kanserine yol açma olasılığının, sigaranın akciğer kanserine yol açma olasılığından daha fazla olduğu saptandı.
Kötü beslenme
2016’da gerçekleştirilen bir araştırma ile, kötü beslenmeden kaynaklanan ölüm riskinin; alkol, uyuşturucu, korunmasız cinsel ilişki ve sigaranın oluşturduğu ölüm risklerinin toplamından daha fazla olduğu belirlendi.
Kısacası: İnsan sağlığına gerek ruhen, gerekse bedenen, 'yoksulluk' kadar zarar verebilen başka hiçbir şey yoktur.