En Az Sigara Kadar Öldürücü Olan 5 Şey

En kötü, diğer bir deyişle en sağlık ve cüzdan düşmanı alışkanlıklardan biri olan sigara; dünya genelinde, her 6 saniyede 1 insanın ölümüne neden oluyor maalesef. Öldürmeyip de süründürdüğü insanlar ise sayılamayacak kadar fazla.

Ancak, pek çoğu insanların kendi tercihi olan yaşam tarzı ve alışkanlıklar da en az sigara kadar zararlı ve öldürücü. Örneğin...

Yalnızlık

Brigham Young Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Julianne Holt-Lunstad, gerçekleştirdiği bir araştırma ile, yalnızlığın insan ömrüne günde 15 sigara içmek kadar zarar verebileceğini ortaya koydu.

Oturmak

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bütün gün oturmak, başta kolon ve akciğer olmak üzere çeşitli kanser türlerini tetikleyebiliyor.

Yetersiz uyku

Dünya Sağlık Örgütü’nden Profesör Valery Gafarov, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yetersiz uykunun tıpkı düzenli sigara kullanımı gibi felç ve kalp krizi riskini artırdığını belirtti.

Bronzlaşmak

2014 senesinde JAMA‘da yayımlanan bir araştırmayla, solaryumun cilt kanserine yol açma olasılığının, sigaranın akciğer kanserine yol açma olasılığından daha fazla olduğu saptandı.

Kötü beslenme

2016’da gerçekleştirilen bir araştırma ile, kötü beslenmeden kaynaklanan ölüm riskinin; alkol, uyuşturucu, korunmasız cinsel ilişki ve sigaranın oluşturduğu ölüm risklerinin toplamından daha fazla olduğu belirlendi.

Kısacası: İnsan sağlığına gerek ruhen, gerekse bedenen, 'yoksulluk' kadar zarar verebilen başka hiçbir şey yoktur.