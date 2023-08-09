Amerika Birleşik Devletleri'nde Mega Millions oynayan şanslı bir kişi, 1,58 milyar dolar ödül kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihin en büyük üçüncü piyango ödülünün talihlisi belli oldu. Mega Millions oyununu oynayan talihli, 5 sayıyı da doğru bilerek 1,58 milyar dolar ödül kazanma hakkına sahip oldu.

Piyangodan çıkan talihli sayılar 13, 19, 20, 32, 33 ve katlayıcı sayı olarak 14 idi. Tam 31 haftadır devreden ve 1,58 milyar dolara kadar ulaşan büyük ödülü kazanan kişinin Florida eyaletinde yaşadığı paylaşıldı.

İster daha düşük bir miktarı nakit olarak alacak, ister de 30 yıl ödeme ile tüm ödüle sahip olacak:

Kazanan talihli, şu anda ödülü almak için iki seçeneğe sahip. Dilerse bu ödülü hemen gidip 783,3 milyon dolar olacak şekilde alabilecek ve gerisini unutacak, dilerse de 1,58 milyar doların tamamının kendisine 30 yıl boyunca ödenmesini isteyebilecek.

1,58 milyar dolar bile bugüne kadarki en büyük piyango ödülü değil:

Bugüne kadar piyangodan çıkan en büyük ödül, 7 Kasım 2022’de Powerball oynayan bir Kaliforniyalıya çıkmıştı. Şanslı kişi, 2 milyar 40 milyon dolar ödül kazanmıştı. İkinci en büyük ödül ise üç talihli arasında paylaştırılan 1 milyar 586 milyon dolar idi.

1,58 milyar doları burada harcamayı deneyebilirsiniz: