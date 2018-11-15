Oyun yayıncılığı ve YouTube'un yükselişi konusunda belki de dünyanın en önemli ismi olan Felix “Pewdiepie” Kjellberg'in hayranları bugünlerde ciddi bir mücadele içerisindeler.

YouTube topluluğunun bu günlere gelebilmesindeki en etkili isimlerden olan PewDiePie'ın 'T Series' ile olan 'En Büyük Kanal' kapışması sürüyor. Bu yıl sona ermeden ünlü müzik paylaşım kanalı T-Series tarafından en çok aboneye sahip kanal olma ünvanı elinden alınacak gibi duran PewDiePie'ın hayranları adeta kafayı yemiş durumda.

PewDiePie hayranları, sokakta rastladıkları rastgele insanları kanala abone yapmaya çalışacak kadar çığrından çıktı. İşte o anlardan bir tweet:

Ancak YouTuber'ın hayranları bununla da kalmadı. Hindistan'a kadar sıçrayan akım, bir hayranın sokak sokak billboard satın alarak PewDiePie reklamı vermesine kadar ilerledi.

An itibarı ile 70 milyon abone bandında giden T-Series ve PewDiePie savaşının önümüzdeki günlerde alacağı boyut merak konusu. Yapılan bu ilginç kampanyayla, sadece geçtiğimiz ay 3 milyon abone kazanan YouTuber'ın bu savaşı kazanıp kazanamayacağını beraber göreceğiz.