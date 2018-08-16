En Çok Beklenen Spor Arabalardan BMW Z4 2019 Sızdırıldı

Bu ayın sonlarında Pebble Beach Concours D’Elegance kapsamında resmi olarak tanıtılacak olan BMW Z4'ün basına servis edilecek fotoğrafları sızdırıldı.

BMW'nin 8 serisi ve piyasaya çıkmasına gün sayılan Z4 ile klasik BMW çizgisinin dışına çıktığı bir gerçek. Z4'ün daha geliştirilme aşamasındayken basına sızan konsept fotoğraflardan bunu tahmin etmiştik; gelen resmi fotoğraflar da bu kabuk değişimini doğruluyor.



* BMW Z4'ün konsept tasarım fotoğrafları...

Bilindik klasik BMW far tasarımından ve köşeli hatlardan tamamen vazgeçen firma, daha yumuşak hatlara sahip bir araç ve fütüristik bir far tasarımı tercih etmiş. Belçika menşeili ünlü otomotiv sitesi Autotijd.be tarafından sızdırılan fotoğraflarda da görebileceğimiz üzere bizi şıklıkta çığır açacak bir araç bekliyor.

Jantlarından yol bilgisayarına kadar neredeyse her detayına kafa patlatıldığı belli olan aracın fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.