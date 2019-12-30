2019, tüm sosyal medya platformları için genel olarak hareketli bir yıl oldu; ancak video içeriğin dijital pazarlamanın kalbine yerleşmesiyle birlikte YouTube’un önemini daha da artırdığını söylemek mümkün. Bu yazımızda, 2019’un en hızlı büyüyen 10 YouTube kanalını sizler için listeledik.

Milenyumun ikinci on yıllık perdesini sadece bir gün sonra kapatacağız ve 2020’ye merhaba diyeceğiz. Daha önce yaptığımız haberlerde, yılın en çok izlenen dizileri, en çok dinlenen parçaları ve en çok beğeni alan sosyal medya paylaşımları gibi pek çok listeye göz atmıştık. Şimdi sıra, 2019’un en hızlı büyüyen 10 YouTube kanalına bakmakta.

Hemen aşağıdaki listede, bu yıl en çok izlenme elde eden ve abone kazanan YouTube kanallarını göreceksiniz. Liste bir hayli cafcaflı. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım.

2019'un En Çok Büyüyen 10 YouTube Kanalı:

10- Boram Tube Vlog

Boram Tube Vlog, çeşitli çocuk YouTube yıldızlarının videolarını paylaştığı Güney Koreli bir çocuk eğlence kanalı. Toplam abone sayısı 22.1 milyon olan kanal, 2019 yılında 17.006.774 abone kazandı.

Boram Tube Vlog kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

9- Marshmello

Dokuz numarada DJ Marshmello var. Kanalda her her hafta düzenli olarak yüklenen müzik videoları ve vloglar yer alıyor. 41.5 milyondan fazla aboneye sahip olan Marshmello, 2019 yılında 17.662.318 civarında abone kazandı.

Marshmello'nun kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

8- Billie Eilish

Tatlı melodileri ve hüzünlü şarkı sözleriyle tanınan 18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, sekizinci sırada yer alıyor. Aylık 53 milyon dinleyici sayısı ile Spotify’daki en popüler sanatçıların başında gelen Eilish’ın, YouTube’da ise 23,7 milyon abonesi bulunuyor. Başarılı şarkıcı, 2019’da 17.987.119 civarında yeni abone kazandı.

Billie Eilish'in kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

7- Zee Music Company

Hindistan merkezli bir müzik şirketi olan Zee Music Company, bir başka Hint müzik devi T-Series’in en büyük rakibi olarak biliniyor. Toplam 47.5 milyon abonesi olan kanal, 2019 yılında 18.560.265 yeni abone kazanarak listeye yedinci sıradan girdi.

Zee Music Company kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

6- SET India

Sony Entertainment Televise ya da kısaca SET, en popüler Hintçe eğlence ve drama kanallarından biri. Hindistan’ın en sevilen TV dizilerinden bazılarına imza atan SET, daha sonra bu yapımları YouTube kanalına yüklüyor. Toplam 62 milyon abonesi bulunan SET India, 2019’da 22.185.321 abone kazandı.

SET India kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

5- PewDiePie

Böyle bir listede PewDiePie’ın olmamasını sanırım beklemiyordunuz. Gerçek adı Felix Kjellberg ve şu anda dünyanın en çok aboneye sahip tekil YouTuber’ı olan PewDiePie, eğlenceli oyun videoları ile biliniyor. 2019’da YouTube’un en çok izlenen içerik üreticisi olan İsveçli, sadece bu yıl tam 22.588.766 abone kazandı.

PewDiePie'ın kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

4- Kids Diana Show

Dört numarada başka bir çocuk kanalı Kids Diana Show bulunuyor. Kanalda, Diana ve kardeşi Roma’nın oyuncak inceleme videolarının yanı sıra gün içinde yaşadıkları çeşitli maceralar yer alıyor. Şu anda 40.6 milyon abonesi olan kanal, 2019'da 25.032.871 abone kazandı.

Kids Diana Show kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

3- Like Nastya Vlog

Listemizin üçüncü sırasında, YouTuber Nastya'nın vlog'larını oyuncak incelemelerini ve diğer aile üyeleriyle yaşadığı maceraları paylaştığı Like Nastya Vlog kanalı bulunuyor.Kanal, toplam 43 milyon aboneye sahip ve 2019'da 27.480.604 abone daha kazandı.

Like Nastya Vlog kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

2- Cocomelon - Nursery Rhymes

Eğitim videoları, tekerlemeler, çocuk müziği vb. şeylerin paylaşıldığı bir çocuk kanalı olan Cocomelon - Nursery Rhymes, ikinci sırada yer alıyor. Kanalın 68 milyon abonesi var ve 2019'da 36.063.045 abone kazandı.

Cocomelon - Nursery Rhymes kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

1- T-Series

Geldik listenin zirvesine. İlk sırada beklendiği gibi Bollywood prodüksiyon şirketi T-Series var. Yayınladığı her müzik videosu ile viral olan kanal, 2019 yılında tam 42,651,839 abone kazandı. T-Series’in toplam abone sayısı ise 121 milyon.

T-Series kanalına buradan ulaşabilirsiniz.