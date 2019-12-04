Türkiye'de 2019 Yılının En Çok İzlenen Filmleri Belli Oldu

2019 yılının ilk 11 ayında Türk sinemaseverler tarafından en çok izlenen filmler belli oldu. Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin olduğu '7. Koğuştaki Mucize', 4 milyon 987 bin 815 izleyici ile yılın en çok izlenen filmi oldu.

Yeni yılın havasına yavaş yavaş girdiğimiz bugünlerde, 2019’un en çok izlenen filmlerine göz atma vakti geldi. Box Office Türkiye’nin verilerine göre, yılın ilk 11 ayında toplam 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarına akın etti.

Söz konusu süre zarfında vizyona giren filmlerin elde ettiği toplam gişe hasılatı ise 862 milyon 252 bin 963 lira oldu. 2019'un en çok izlenen filmlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2019’un en çok izlenen filmleri:

1- 7. Koğuştaki Mucize

Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize, 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak, 2019’un en fazla ilgi gören filmi olmayı başardı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in olduğu yapım, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

Şu ana kadar 85 milyon 393 bin 941 lira gişe hasılatı elde eden 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın dramatik hikayesini izliyor.

2- Organize İşler: Sazan Sarmalı

Film yapımcıları ve sinema salonu işletmeleri arasında yaşanan ‘patlamış mısır’ krizinin mağdurlarından biri olan Organize İşler: Sazan Sarmalı, uzunca bir beklemenin ardından geçtiğimiz şubat ayında vizyona girmişti. Fakat filmin daha ikinci haftasında Netflix’te yayınlanması, yoğun bir tepkiye neden olmuştu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler: Sazan Sarmalı, toplamda 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi ve 54 milyon 842 bin 530 lira gişe hasılatı elde etti.

3- Recep İvedik 6

Listenin üçüncü sırasında Recep İvedik 6 bulunuyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise kardeşi Togan Gökbakar’ın yaptığı film, 3 milyon 528 bin 967 kişi tarafından izlendi. Serinin yeni halkası, beyaz perdedeki macerası boyunca 60 milyon 766 bin 599 lira gelir elde etti.

4- Avengers: Endgame

Dünya çapında topladığı 2,7 milyar dolar ile sinema tarihinin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmayı başaran Avengers: Endgame, ülkemizde de yoğun bir ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Anthony Russo ile Joe Russo'nun ikilisinin oturduğu Marvel filmi, 2 milyon 480 bin 284 kişi tarafından izlendi ve 44 milyon 824 bin 606 gelir sağladı.

5- Kral Şakir Korsanlar Diyarı

Grafi2000 tarafından yapılan animasyon filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 2 milyon 78 bin 32 izleyici ile listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin maceralarını konu alan yapım, şu ana kadar 33 milyon 957 bin 23 lira gişe hasılatı elde etti.

6- Joker

1 milyar dolar gişe hasılatı yapan ilk R-Rated (18+) film olarak sinema tarihine geçen Joker, Türkiye’de 1 milyon 859 bin 187 kişi tarafından izlendi. Yönetmen koltuğunda Todd Phillips’in oturduğu film, ülkemizde 36 milyon 596 bin 765 lira gelir sağladı.

Başrolünde Joaquin Phoenix’i izlediğimiz yapım, DC evreninin en sevilen karakterinden biri olan Joker’in hayatına ışık tutuyor. 80 milyon dolarlık mütevazi bütçesine rağmen dünya çapında 1 milyardan fazla gişe hasılatı toplayan film, tüm zamanların en karlı çizgi roman uyarlaması olarak tarihe geçti.

7- Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Kısa süre sonra dokuzuncu filmi ile izleyicilere merhaba demeye hazırlanan Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk spin-off’u olan Hobbs ve Shaw, Türkiye’de en çok izlenen yedinci film oldu. Başrollerini Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba’nın paylaştığı film, vizyon süresi boyunca 26 milyon 353 bin 284 lira gişe hasılatı topladı.

8- Can Dostlar

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni filmi Can Dostlar, 1 milyon 218 bin 809 kişi tarafından izlenerek, listeye sekizinci sıradan girdi. Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop’un oturduğu film, beyaz perdedeki macerasını 15 milyon 749 bin 173 lira gişe hasılatı ile noktaladı.