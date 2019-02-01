Windows 10, uzun bir süredir rekabet ettiği Windows 7 karşısında az farkla öne geçti.

Uzun bir süredir Windows 10 ve Windows 7 arasındaki rekabetin giderek arttığını hepimiz biliyoruz. Görünüşe göre Windows 10, Aralık ayında aldığı galibiyeti bırakmamaya niyetli.

StatCounter gibi analiz kuruluşları, uzun bir süredir Windows 7’nin krallığını ilan ettiğini söylüyordu. 2018 Aralık ayı sonuna kadar, Windows 7’nin biraz daha önde olduğunu söyleyen araştırma şirketi bu konuda yanıldı.

Windows 10 Daha Çok Tercih Ediliyor

StatCounter’in sonuçlarının aksine NetMarketShare, Windows 10’un küçük bir farkla önde olduğunu söylüyor. Windows 10’un Aralık’taki % 39,22'lik kullanım oranını % 40,90’a çıkarması, işletim sisteminin öne geçmesini sağladı. Windows 7 ise % 36,90'dan yüzde %37,19'a yükseldi. Bu da Windows 7'nin Windows 10 karşısında daha alt seviyede olmasına sebep oldu.

Windows 8.1 ise, Aralık ayında % 4,45'ten % 4,34'e düştü. Analistler zaten Windows 8.1 için pek umutlu da değildi ancak Windows 10'un bu kadar hızlı bir büyüme göstereceğini de düşünmüyordu.

Son teorilere göre ilerleyen yıllarda Windows 7'nin popülerliği daha da düşecek. Microsoft’un Windows 7 desteğini çekecek olması ise bu düşüşteki en büyük etken olacak.