Hatırlayacak olursak Android, geçtiğimiz günlerde 10. doğum gününü kutlamıştı. Peki günümüzün en büyük mobil işletim sistemi olan Android, nasıl bu kadar büyüdü?

Şu an Google'ın sahiplik yaptığı Android, bir zamanlar ufak bir şirketti. Google, Android'i satın aldıktan sonra işletim sisteminin gelişimi için oldukça yüksek meblağlar harcamış ve bunun sonucunu da fazlasıyla almıştı. Peki, bir zamanlar esamesi bile okunmayan Android, nasıl oldu da bu kadar büyüdü? Bunun iki temel sebebi var:

Verizon ve Motorola Droid

Bir ABD mobil operatörü olan Verizon, belki de Android'in bu kadar büyük olmasının en büyük etkeni. 2009 yılında akıllı telefon sektöründeki rekabet, günümüzdekinden oldukça farklıydı. Piyasayı kasıp kavuran iPhone, yalnızca AT&T'ye özeldi ve Verizon da zamanında bu fırsatı kaçırdığına oldukça pişmandı.

Bu durumu tersine çevirmek isteyen operatör, bir "iPhone katili" ile oyuna tekrar geri dönmek zorundaydı. iOS dışındaki işletim sistemleri olan Symbian, BlackBerry, Windows Mobile ve Palm OS ile bunu başaramayacağını bilen Verizon, başka bir şey denemek zorundaydı.

İlk başta Palm Pre Plus'ı düşünen Verizon, yönünü Google, Android ve Motorola Droid'e çevirdi. Gelecekte ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuz; Verizon, Motorola Droid'i 100 milyon dolarlık bir reklam kampanyası yaparak piyasaya sürdü. Ufak bir bilgi de verelim: Droid ismi Star Wars'un mülkiyetinde olduğundan Verizon, George Lucas'a lisans ücreti de ödemek zorunda kalmıştı.

Yapılan reklamlar o kadar başarılı oldu ki, Motorola Droid doğrudan bir iPhone alternatifi konumuna geldi; aynı zamanda da Android'i iOS karşısına rakip olarak çıkardı. Elbette bu konuda Google'ın da oldukça yardımı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Hatta bazı Google çalışanları, Motorola Droid'i ilk Nexus olarak isimlendiriyordu.

Ancak yapılan reklamlar bazıları tarafından çok hoş karşılanmadı, cinsiyetçi olarak itham edildi. Bu durum insanların, yeni telefonları seçerken de kendi kişiliklerini yansıtan ürünler almalarına neden oldu. Bu trend ise günümüzde -bu sebeple olmasa da- hala devam ediyor.

İlk başta düşünülen Palm Pre Plus ise kendi haline bırakıldı ve çok da fazla reklam gücüne sahip olmadan piyasaya sürüldü. Sonucun başarılı olmadığını ise hepimiz biliyoruz.