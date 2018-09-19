Google Mini Daha Çok Satılıyor Ama Apple Daha Çok Kar Ediyor

Geçtiğimiz ay yılın ikinci çeyreği için küresel bir akıllı hoparlör piyasası raporu yayınlayan Strategy Analytics, Amazon'u dünyanın en büyük satıcısı ilan etmiş, ardından gelenleri Google, Alibaba ve Apple olarak sıralamıştı. Şirket, şimdi ise hızla büyüyen bu market için daha geniş bir araştırma yaptı.

İş danışmanlığı, analiz ve market araştırması şirketi bu sefer en iyi akıllı hoparlör modellerine odaklanıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, iki çok uygun fiyatlı cihaz, 2018'in ikinci çeyreğindeki listeleri domine ediyordu. Beklenmeyen şey ise Google Home Mini'nin, Amazon'un Echo Dot hoparlörünü geçmiş olması.

Bu üç ay boyunca dünya çapında satılan 11.7 milyon akıllı hoparlörden Google'ın giriş seviyesi modeli yüzde yirmilik bir oranla 2.3 milyon adet sattı. Amazon Echo Dot ise bu sayıya çok yaklaştı ancak geçemedi; yüzde 18'lik oranla 2.2 milyon adet.

Echo Dot'u takip eden bir sonraki cihaz ise Amazon Echo'nun "standart" modeli oldu. Aynı zamanda Echo, Google Home'un mini olmayan modelini büyük farkla geçti. Her ne kadar Çin'de akıllı hoparlörler çok büyük yer kaplamasa da Alibaba'nın Tmall Genie cihazı, bahsedilen çeyrekte 800 bin satarak Google Home'un normal boyutlu versiyonuyla 4. sırayı alıyor.

Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Google ve Amazon piyasayı ürünleriyle domine ederken Apple bu işten nasıl daha karlı çıkabiliyor? Siri üzerinden kontrol edilen cihaz, 200+ dolarlık etiketiyle biraz daha üst seviye cihazlarla yarışıyor ve burada çok fazla rekabet yok. Kar oranıyla yüzde 16 ile birinci olan Apple, ikinci çeyrekteki satışların sadece yüzde 6'sını oluşturuyor.

Apple için ise haberler gelecekte çok da iyi gözükmeyebilir. Üst seviye akıllı hoparlör piyasası gittikçe kızışıyor ve cihaz için uzun zamandır ne donanımsal ne de yazılımsal bir güncelleme sunmadı.