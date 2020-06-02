Yasakların Kalkmasıyla En Çok Tercih Edilecek Seyahat Yolu

Webtekno Telegram kanalından düzenlediğimiz bir anket ile vatandaşlara, yasakların kalkmasıyla en hangi yöntemle şehirler arası yolculuk yapacaklarını sorduk. Her ne kadar yasaklar kalksa da vatandaşların neredeyse yarısı seyahat etmeyi düşünmüyor. Seyahat edeceklerin en çok hangi yolu tercih edeceği de belli oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen zorunlu kısıtlama sürecinde seyahat de sosyal bir ihtiyaç hâline gelmişti. Normalleşme sürecinin ilk düzenlemelerinden biri olarak şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Vatandaşlar artık diledikleri şehre istedikleri zaman, mümkün olan ve istedikleri yolla gidebilecekler.

Nitekim koronavirüs ve neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı henüz bir aşı, ilaç ya da tedavi keşfedilmedi. Dolayısıyla salgın tehlikelisi devam ediyor. Bu nedenle yasaklar kalksa bile keyfi şekilde seyahat etmeyerek bir süre daha temkinli davranmamız gerekiyor. Zorunlu seyahatler yapacak olursak en çok hangi yolun tercih edildiğini bilmek de büyük önem taşıyor.

Webtekno Telegram kanalında düzenlenen anketin sonuçlarına göre vatandaşların %48’i yasaklar kaldırılmasına rağmen seyahat etmeyecek:

4.300 kişinin katılım sağladığı anketin sonuçlarına göre seyahat etmeyi düşünen %52’lik kesimin en çok tercih edeceği yol da doğal olarak karayolu olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre karayollarındaki düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.

Karayolundan sonra vatandaşların en çok tercih edeceği ikinci seçenek hava yolu ve ardından da demir yolu şeklinde. Aslında sıralamaya bakıldığında söz konusu yolların yaygınlıklarına göre tercih edilme sıklığının arttığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak yapılacak seyahatlerin büyük oranda zorunlu olacağını düşünebilir.

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