Interbrand'in her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasında Toyota bir kez daha otomotiv katagorisinde zirveye ulaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamalara göre "Dünyanın En Değerli Markaları" araştırmasını yapan Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı Toyota'yı otomotiv sekterönde bir kez daha birinci seçti.

Yine aynı kuruluş tarafından geçen sene de birinci seçilen Toyota bu yıl da koltuğu kaptırmazken marka değerini de yüzde 6 arttırmayı başardı. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolara yükseldi.

Toyota'dan yapılan açıklamalara göre işin sırrı herkes için teknoloji ve haraket özgürlüğü sağlayabilmek.

Otomobil sektörünün en değerleri markalar arasında dağılımında listeye yeni giren Subaru ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile sorun yaşayan Harley Davidson dikkat çekiyor.

Interbrand yaptığı araştırmalara dahil olmak için ise bazı şartları var. Bunlardan biri şirket kârının en az yüzde 30’unun markanın ana ülkesi dışından gelmesi. Ayrıca markaların Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi farklı pazarlarda da konumunun güçlü olmasına dikkat ediliyor.