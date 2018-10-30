RPGnet son politika değişikliğiyle Trump destekçilerini forumunda barındırmayacak.

Pazar günü sitenin moderatörlerinden biri, RPGnet sitesinde Trump’ı destekleyenlerin banlanacağını sert bir dille belirtti.

Açıklama şu şekilde oldu:

"Aşağıdaki politika açıklaması moderatörler arasındaki bir yıllık ciddi bir tartışmanın bir sonucudur. Karar olabildiğince fikir birliği içinde verilmiştir. Tartışmaya açık değildir. Tüm dezavantajların bilincindeyiz ve değerlerimize karşı dürüst olma kararı aldık. Şeytana şeytan değilmiş gibi davranamayız, ya da şeytan takım elbise giydiğinde politik düşünceleri meşrulaşmıyor."

Açıklama “Trump’ın toplumsal yorumları, politikaları ve yönetimi bizim değerlerimizle o kadar uyuşmuyor ki politik olarak tarafsızlığını muhafaza edemiyoruz. Oyun hakkında konuşmak isteyenleri etnik farklılıklara bakmaksızın aramıza kabul edebiliriz ya da beyaz ırk üstünlüğünü savunabiliriz. İkisi birden olmayacak” şeklinde devam ediyor.

Çok sert şekilde ifade edilen açıklama burada da bitmiyor. İnce noktalara değinen açıklamada geçmişteki desteklerden etkilenilmeyeceği gibi bilgiler veriliyor.

RPGnet’in yeni politikasının ortaya koyduğu gibi politik tartışma ve nefret dolu ideolojiler arasında bir fark var.

Mevcut politik tartışmalar arasında Trump’ı mantıklı bir şekilde muhafaza edecek biri olmadığı için RPGnet bu boşluğu gördü ve adım attı. Diğer toplum bazlı web sitelerin de bunu görüp takip etmeleri bekleniyor.